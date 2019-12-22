18 худших слов в разговоре

«Почему в любом коллективе есть люди, рядом с которыми приятно находиться? После многих лет работы клиническим психологом и общения с самыми разными пациентами я вывела один из возможных вариантов ответа: некоторые люди просто умеют сказать нужные слова в нужное время.

Помните ли вы эмоции, когда сами удачно вставляли фразу в диалог и подбадривали, а то и помогали пережить стресс кому-либо? Приятно, правда? И столь же неприятны неуместные, раздражающие слова, не подходящие к ситуации.

Вероятно, вы говорили и те, и другие слова - но не подозревали, какие конкретно. Специально для читателей я составила список из 18 слов и фраз, которые с большой вероятностью не понравятся собеседнику, приведут его в расстройство или просто разозлят», - пишет Барбара Гринберг, клинический психолог, в течение 21 года - руководитель стационара психиатрической больницы в Нью-Йорке.

«Успокойся» и прочие неудачные слова

«Начнем с классических слов, которые призваны успокоить собеседника. Но на самом деле все выходит наоборот - нет ничего успокаивающего в том, что вы говорите общие фразы. Полагаю, помолчать и выслушать собеседника - лучший вариант», - пишет Гринберг.

1. Успокойся.

2. Расслабься.

3. Ты слишком бурно реагируешь.

4. Ты слишком чувствителен.

5. Не плачь.

6. Тебя не хотели задеть.

7. Не стоит воспринимать это столь серьезно.

8. Есть люди, которым хуже, чем тебе.

Далее - три фразы, характерные для выражения сочувствия при утрате близких людей.

9. Это должно было случиться.

10. Все в этом мире имеет причину.

11. Он/она сейчас в лучшем мире.

Сознательно или нет, но вы снова концентрируете внимание человека на потере. Помолчать и выслушать его - все так же оптимальный вариант.

Теперь разберем более «рабочие» фразы, которые часто можно услышать в офисах.

12. Без разницы.

13. Это все эмоции.

14. Когда я был в твоем возрасте...

15. Удачи тебе с этим делом.

Эти фразы объединяет пренебрежение как к личному опыту собеседника, так и к его чувствам. По сути, все они равносильны тому, что вы скажете «Ваш опыт не настолько значим, важен и интересен, чтобы тратить время».

16. При всем уважении...

Это одна из самых неприятных фраз - большая часть людей воспринимает ее как признак того, что работу или что-то еще не согласовали, и нужно все переделывать.

17. Вернемся к этому позже.

Чаще всего это воспринимается как принижение - собеседник намекает, что у него есть дела поважнее.

18. Как самочувствие?

Максимально «общий» вопрос. Если вы его задаете - значит, не обращаете внимания на собеседника.

Читайте также: Учимся искусству сарказма

Фото: obozrevatel.com