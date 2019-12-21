Как найти плохого друга

«Недавно я встретился со своим бывшим соседом по общежитию колледжа. Как и многие старые друзья, мы в свое время сформировали множество намеков, жестов и фраз, понятных только нам. Фраза «Какого размера твои бананы» - и вот мы уже смеемся, в то время как окружающие недоуменно на нас смотрят.

Каждый раз, когда я вижусь с ним, то чувствую воодушевление. И я задумался - почему все мои дружеские отношения не могут быть такими?», - пишет Шон Гровер, психотерапевт с 20-летним опытом работы и автор книги «Когда дети обманывают».

Друзья, которых мы выбираем

Психотерапевты давно придерживаются мнения, что друзья, которых вы выбираете, отражают ваши самые сокровенные чувства к себе. Например, если вы не цените себя, ваши друзья тоже не будут. Они не учитывают ваши чувства или потребности. Но не вините их, они просто отражают ваше низкое мнение о себе.

Более того, если вы самокритичны или склонны к самокритике, ожидайте непрошеных советов и обескураживающих комментариев. Когда дело доходит до дружбы, вы получаете то, во что вы верите сами.

Почему мы миримся с плохими друзьями

Пока неуверенность доминирует в ваших чувствах, вы будете постоянно заводить плохих друзей. Чем больше вы критикуете себя и чем ниже ваша самооценка, тем дольше вы терпите «фиктивную» дружбу.

Вот три причины, по которым вы считаете плохое обращение со стороны друзей приемлемым:

низкая самооценка: вы оправдываете неэтичное или эгоистичное поведение своих друзей, потому что не думаете, что заслуживаете лучшего.

страх от одиночества: вы так боитесь остаться в одиночестве и изоляции, что принимаете общество плохих друзей как лучшую альтернативу;

любовь к помощи окружающим: вы склонны исполнять желания других и пренебрегать собой; забота о других - это единственный способ почувствовать себя ценным.

Тест на дружбу

Если вы после встречи с другом чувствуете себя обескураженным, пришло время спросить: «Почему я до сих пор дружу с этим человеком?» Попробуйте этот простой тест: после встречи быстро ответьте всего на 3 вопроса.

Я чувствую себя легче?

Я воодушевлен?

Чувствую ли я себя ценным?

Если вы ответили «да» на все три вопроса, то ваш друг - достойный человек, готовый вам помочь. Имейте в виду, что даже у хороших друзей бывают плохие дни или они совершают ошибки, и это нормально. Но если друг постоянно оставляет вас в унынии, разочаровании или депрессии, спросите себя - может быть, пора двигаться дальше?

Помните - по мере взросления у нас меняются приоритеты, и «выгорание» дружеских отношений вполне нормально. Настоящий друг - это источник вдохновения, он всегда готов вам помочь, и глупо поддерживать дружбу с людьми, которые постоянно подвергают вас стрессам или снижают вашу самооценку.

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Фото: my1053wjlt.com