Вырастить оптимиста: советы психологов

Агрессивные подростки не всегда становятся жизнерадостными людьми в будущем, они могут остаться агрессорами на всю жизнь, а виноваты во многом их родители.

Все мы понимаем, что ребенок чувствует, считывает, подражает, анализирует и дублирует модель поведения взрослых. Так вот, если вы переживаете о каждой мелочи, злитесь по малейшему поводу и так далее, ребенок будет делать то же самое. Не всегда, но часто.

Как рассказала психолог Татьяна Бедник, есть два механизма формирования у ребенка пессимистического и оптимистического взгляда: подражание и импринтинг. То есть, малыш фиксирует все формы поведения, объекты, предметы, эмоции, действия.

Все дети от природы оптимисты. Посмотрите на грудничков, которые смеются, стоит показать им палец. Дело в том, что дальнейшее развитие взглядов зависит уже от родителей, они либо закрепят оптимизм, либо переключат его на пессимизм.

Начинается все очень рано, вы не должны думать: он маленький, он ничего не понимает. Ребенок чувствует атмосферу, даже если вы не кричите, но вы недовольны, это ощущается. Лучше всего в такие моменты рассказывать малышу обо всем, что беспокоит, спокойно делиться с ним, тогда и он перестанет быть взволнован, успокоится.

И каждый раз, когда вы кого-то намеренно обманываете, когда кричите без особого повода, когда обижаете человека, когда проходите мимо беды, ребенок запоминает. И, невольно, но он будет вам подражать.

Образец его отношения к миру - вы. Если вы никогда не задираете голову и не смотрите на небо, зато на грязь под ногами сетуете ежедневно, то и ребенок ваш не будет в жизни замечать ничего кроме грязи. Так рождаются пессимисты.

Мало сказать, что все хорошо, нужно показать, что вы реально так думаете. Напряженная мама, которая всего боится, сторонится, закрывается миру, людям, эмоциям - пример того, как нужно относиться к миру, для ребенка.

Мама должна быть спокойна и улыбчива, она настраивает ребенка на позитив, как и отец. Он должен показать то, как надежен, как счастлив, улыбаться в лицо ребенку, показать ему, что все хорошо. Хорошо должно быть эмоционально, по-настоящему.

У каждого родителя должны быть некие позитивные фразы, которые вселяют спокойствие и уверенность ребенку. Например, «это не стоит твоих слез, все будет хорошо», «смотри, мы все живы и здоровы, у нас столько всего прекрасного впереди». Всего лишь слова, но их нужно сказать искренне, в этот момент нужно всем своим нутром передать ребенку тепло и спокойствие, он должен вам верить и доверять. Главное - не упустить момент. Превратить пессимистичного подростка в оптимиста - задача сложная. Попробуйте сохранить в ребенке его природный оптимизм.

Читайте также: Оптимизм может быть вреден, а пессимизм - полезен





Фото: proza.ru