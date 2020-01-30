О сплетницах и сплетниках

Хотя многие до сих пор считают женщин, особенно пожилых, главными болтушками и сплетницами, мужчины в этом деле ничуть не уступают прекрасной половине человечества.

Развенчать стереотипы

Учёные Калифорнийского университета провели исследование, развенчавшее один из самых устойчивых стереотипов.

К исследованию учёные подошли основательно.

Сначала, во избежание путаницы и разночтений, они вывели рабочее определение «сплетни» - любое высказывание о человеке, не присутствующем при разговоре.

Теперь оставалось найти желающих поучаствовать. Ими оказались более четырёхсот мужчин и женщин от 18 до 58 лет, согласившихся на запись их повседневных разговоров при помощи маленьких микрофонов.

Урожай получился богатым - за несколько дней насчитали больше четырёх тысяч фрагментов разговоров, содержащих сплетни. Речь в них шла как о ближайшем окружении, так и о знаменитостях.

Позже учёные рассортировали сплетни по разным категориям в зависимости от

темы (внешность, достижения, события),

характера оценки (положительная, отрицательная или нейтральная)

возраста людей, распространяющих сплетни.

Люди сплетничают немного

Не так уж и много люди сплетничают - эти четыре тысячи фрагментов составили менее пятнадцати процентов от всех разговоров. Подавляющее большинство сплетен несут нейтральную оценку. Из четырёх тысяч сплетен около шестисот оказалось отрицательными, а положительными - менее четырёхсот. Жизнь своих знакомых люди обсуждают чаще, чем злоключения актёров и музыкантов, а экстраверты предаются этому занятию намного чаще интровертов.

О женщинах

Что касается женщин, они хоть и любят обсудить кого-то «заочно» чуть побольше, чем мужчины, характер этих сплетен вполне нейтральный.

У гадких сплетней пола нет

Пожилые и молодёжь обсуждают других людей в практически равных объёмах. Более того, молодым людям даже удалось обыграть стариков в злословии.

Благодаря учёным из Калифорнии мы теперь знаем, что никому доверять нельзя. А если серьёзно, нам всем нужно судить о людях не по возрасту и полу, а по личным качествам.

Ну и поменьше сплетничать. А то мало ли...

Фото: paper.wenweipo.com