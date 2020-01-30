О сплетницах и сплетниках
Развенчать стереотипы
Учёные Калифорнийского университета провели исследование, развенчавшее один из самых устойчивых стереотипов.
К исследованию учёные подошли основательно.
Сначала, во избежание путаницы и разночтений, они вывели рабочее определение «сплетни» - любое высказывание о человеке, не присутствующем при разговоре.
Теперь оставалось найти желающих поучаствовать. Ими оказались более четырёхсот мужчин и женщин от 18 до 58 лет, согласившихся на запись их повседневных разговоров при помощи маленьких микрофонов.
Урожай получился богатым - за несколько дней насчитали больше четырёх тысяч фрагментов разговоров, содержащих сплетни. Речь в них шла как о ближайшем окружении, так и о знаменитостях.
Позже учёные рассортировали сплетни по разным категориям в зависимости от
- темы (внешность, достижения, события),
- характера оценки (положительная, отрицательная или нейтральная)
- возраста людей, распространяющих сплетни.
Люди сплетничают немного
- Не так уж и много люди сплетничают - эти четыре тысячи фрагментов составили менее пятнадцати процентов от всех разговоров.
- Подавляющее большинство сплетен несут нейтральную оценку. Из четырёх тысяч сплетен около шестисот оказалось отрицательными, а положительными - менее четырёхсот.
- Жизнь своих знакомых люди обсуждают чаще, чем злоключения актёров и музыкантов, а экстраверты предаются этому занятию намного чаще интровертов.
О женщинах
Что касается женщин, они хоть и любят обсудить кого-то «заочно» чуть побольше, чем мужчины, характер этих сплетен вполне нейтральный.
У гадких сплетней пола нет
Пожилые и молодёжь обсуждают других людей в практически равных объёмах. Более того, молодым людям даже удалось обыграть стариков в злословии.
Благодаря учёным из Калифорнии мы теперь знаем, что никому доверять нельзя. А если серьёзно, нам всем нужно судить о людях не по возрасту и полу, а по личным качествам.
Ну и поменьше сплетничать. А то мало ли...
Фото: paper.wenweipo.com