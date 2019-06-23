Как путешествия меняют сознание

Все понимают, что движение приносит свои плоды, не сидеть на месте - мечта многих людей. Но что именно происходит с нами, когда мы меняем место? Мы ведь всегда берем с собой себя, что же происходит с нами самими?

Начнем с простого, путешествия расширяют границы в нашей голове. Мы приехали в другой город, край, страну, мы видим, как живут другие люди. То есть - у нас ломаются многие шаблоны, уничтожаются стереотипы, мы становимся свободнее.

Мысли вроде «так нельзя» растворяются, потому что мы видим, что и так можно, и так, люди живут, люди поступают вот так и эдак. Это незаменимый опыт, который снимает оковы и делает любого человека мудрее и свободнее.

Что касается науки, это работает так: разрываются старые нейронные связи, рождаются новые, они образуются уже с учетом новой информации. Вот это и называется - мыслить шире.

20 килограммов - вот сумка, в которую помещается вся ваша жизнь. Вернее - все, что вам нужно для счастья. Что это значит? А то, что путешествия помогают освободиться от лишнего, сбросить груз, ведь вы понимаете, как мало нужно.

Вы вернетесь домой и перестанете париться о том, что у вас слишком мало обуви, одежды, не та коллекция модного бренда и так далее. Это тоже освобождение, это понимание истины, которая полезна по жизни.

Когда вы путешествуете, хотите вы этого или нет, вы постоянно взаимодействуете с незнакомыми людьми, вам приходится во многом им доверять, идти на какие-то поступки, которые дома вы бы ни за что не совершили. Заговорить с незнакомцем из любопытства, сесть в чужую машину и попросить подбросить вас, показать дорогу и так далее. И что же? Вы учитесь доверять, а это неоценимый дар.

Нет друзей рядом, а положиться на кого-то надо. Когда вы вернетесь из путешествия, точно заметите, что теперь вам проще общаться с миром, с простыми людьми вокруг, вы уже так не беспокоитесь о своей безопасности, вы не параноик, вы открытый миру и людям человек.

Молодость тоже во многом зависит от путешествий. Каждый новый маршрут делает вас ребенком, увлеченным и любопытным, а это показатель молодости, юности, ребячества. Люди, которые путешествуют, вообще забывают о цифрах в паспорте. Они не ведут себя подобающе возрасту никогда, они не боятся залезть в очередную лодку или на слона. Любопытство - молодость, вот почему путешествия делают вас бессмертным.

Привычка быстро учиться и принимать ситуацию. В путешествии вы не можете много изменить, вы не в силах сделать, как вы умеете и знаете, поэтому приходится учиться, браться за новое, а это всегда полезно и увлекательно. Климат, нормы поведения, законы и так далее - все это диктует свои условия, которые вы обязаны принимать, вот и получается, что путешествия помогают вам стать умнее, мобильнее, добавляют вам навыков.

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Фото: m.fotostrana.ru