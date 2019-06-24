Никто не станет спорить, что жизнь сложна и непредсказуема. К сожалению, в ней может произойти все что угодно.

Ежедневно в мире сотни тысяч человек подвергаются различным несчастьям не только морального, но и физического характера. Человек так устроен, что, наблюдая за страданиями другого, небезразличного ему индивида, он стремится чем-то ему помочь, что-то сделать, узнать подробности.

У некоторых людей с тонкой душевной организацией, которые очень остро реагируют на страдания других, выстроен целый защитный механизм, позволяющий им подавить их болезненное сопереживание. В такие моменты человек, стремясь помочь или оградить себя от потрясения, может стать абсолютно невыносимым в своем поведении.

У всех это выражается по-разному.

Настоящая помощь другому заключается в том, чтобы уметь сопереживать правильно. Мы расскажем о том, как научиться делать это.

Звонки друзьям и родственникам - не лучший способ утешения.

Это правило имеет исключение лишь в том случае, если вы не являетесь тем, чьи слова и голос могут принести человеку настоящее облегчение. Однако если у вашего дальнего родственника, коллеге по работе, знакомому из кружка по танцам и так далее случилось несчастье, в котором пострадал кто-то очень близкий для него, то звонки не будут подбадривать, скорее наоборот. Обычно в таких ситуациях люди измождены, им постоянно приходится принимать множество сложных решений, а кроме того продолжать заниматься повседневными делами. Звонки лишь потратят их бесценное время.

Если же связаться непременно надо, то лучше сделать это с помощью текстовых сообщений, которые не будут навязчиво отвлекать от сиюминутных дел.

Расспросы не приведут ни к чему хорошему.

Одна из дурных привычек - желание узнать как можно больше подробностей. Что самое неприятное: зачастую люди обижаются, услышав на эту просьбу отказ. Однако необходимо рассуждать трезво: знание всех деталей никак не поможет ни пострадавшему, ни его близким. Пересказ всех произошедших трагических событий очень сильно изматывает, а разговоры о статистике - и того хуже. Стоит усмирить свое любопытство, даже если оно сопровождается искренней тревогой. Человек расскажет все подробности сам, если сочтет это необходимым.

Не спрашивайте - делайте.

Речь идет о сообщениях по типу «Я могу чем-то помочь?», «Прислать нужный телефон?» и так далее. Если у вас есть чем помочь, говорите об этом в утвердительной, а не в вопросительной форме. И не обижайтесь, если в ответ не получаете какого-либо отклика, это скорее всего происходит из-за чрезмерной усталости пострадавшего. Кроме того, воспользоваться вашим советом или нет может решать лишь все тот же пострадавший.

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Фото: smartafisha.ru