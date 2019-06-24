Арт-терапия в борьбе со стрессом

Независимо от того, связан ли стресс связан с хронической или угрожающей жизни болезнью, разводом или разлукой, безопасностью на работе или любым другим жизненным кризисом, письмо и рисование оказались мощными способами избавления от накопившихся эмоций, переживаний и предубеждений.

Чтобы начать приключение по снятию стресса с помощью письма и рисования, требуется несколько простых художественных материалов.

Бумага

Старые журналы или газеты

Мелки и карандаши - 12 цветов и более

Маркеры и фломастеры

Ваша любимая записанная музыка

Разогрев

Ваша первая реакция на идею рисования может быть: «Я не умею рисовать» или «У меня нет художественного таланта». Вот почему рекомендуется писать в старых газетах или журналах, чтобы избавиться от страха ошибиться или нарисовать что-то уродливое.

Нужно позволить стрессу буквально перетекать на бумагу, используя простые инструменты рисования. Итак, попробуйте сейчас. Представьте себе стрессовую ситуацию в вашей жизни. С помощью карандаша или фломастера изобразите чувства, связанные со стрессовой ситуацией. Представьте, что вы снова в детском саду и беретесь за все, что душе угодно.

Танцы на бумаге

Мы все знаем, что музыка уменьшает стресс. Включите музыку, которая вам нравится. Используя карандаш или маркер, нарисуйте эту музыку так, как будто вы «танцуете на бумаге». Начните с рисования доминирующей рукой (той, которой вы обычно пишете). Рисуйте в течение нескольких минут, а затем, подключите вашу не доминирующую руку. Рисуйте обеими руками, создавая дуэт на бумаге.

Думайте об этом как о том, что вы оставляйте следы на бумаге, как фигуристы оставляют следы на льду. Эти отметки - следы вашего стресса, буквально сбрасываемого на бумагу.

Рисование чувств

В следующий раз, когда вы почувствуете, что внутри вашего тела накапливаются сильные эмоции, выкиньте их на бумагу с помощью карандашей. Выберите цвета, которые выражают эмоции, которые вы выпускаете. Нет правильного или неправильного цвета для любой эмоции, есть только тот цвет, который правильный для вас. Через некоторое время поменяйте руки.

Переход от напряжения к расслаблению

Один из способов расслабиться состоит в том, чтобы усилить ощущение напряжения, максимально напрягая тело, а затем позвольте себе расслабиться на выдохе. Этот опыт может быть расширен путем рисования двух контрастных изображений. На первом изображении, нарисованном доминирующей рукой, изобразите «как выглядит напряжение». На второй странице нарисуйте недоминирующей рукой «как выглядит релаксация». Выбирайте цвета, которые вам нравятся.

Замедление

В нашем быстро меняющемся мире замедление - отличный способ снять напряжение. Используя карандаш или маркер, старайтесь рисовать как можно медленнее, используя недоминирующую руку. Создание непрерывных круговых петель на бумаге может помочь вам расслабиться, пока вы рисуете все медленнее и медленнее.

Превращение стресса во внутренний мир

Большая часть нашего стресса вызвана негативными образами и ожиданиями в наших собственных умах. Доминирующей рукой нарисуйте стрессовую ситуацию в своей жизни. Это могут быть простые фигурки или даже абстрактные линии и фигуры. Затем представьте себе, на что похожа стрессовая ситуация, если бы она была разрешена в вашу пользу. Вашей недоминирующей рукой нарисуйте картину того, как это выглядит.

Создание вашего безопасного места

Воображение места, которое является безопасным и комфортным, может помочь успокоиться. Безопасное место может быть существующим местом или местом, которое вы придумали в своем воображении. Это может быть простое изображение места на природе, уютной комнаты или любого другого места, которое имеет для вас личное значение.

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Фото: terminix.com