Как жить, имея за плечами трудное детство

Детство влияет на человеческую личность чрезвычайно сильно. События, происходящие в юном возрасте, оставляют неизгладимый отпечаток на психологическом состоянии человека, его мироощущении и отношении к самому себе.

К сожалению, нередки случаи, когда детство проходит в токсичной среде. А средой для ребенка является, в первую очередь, его семья. Плохие отношения с близкими родственниками и их нелюбовь могут оставить внутри глубокие незаживающие раны, с которыми человеку приходится жить всю оставшуюся жизнь. Кроме того, это сильно сказывается на характере человека. Именно поэтому многие люди, выросшие в неблагополучных семьях, превращаются в жестоких и озлобленных на весь мир индивидов. Однако этого можно избежать. Существует несколько установок , которые необходимо проанализировать и осознать, чтобы восстановить целостность своей личности.

Ребенок не виновен в плохом к нему отношении.

Часто ребенок убеждает себя, что сам виноват в том, что он «упрямый», «трудный», «слишком такой или не такой», хотя на самом деле это абсолютно не так. Корень проблемы здесь кроется в значении слова «мама», которое общество активно навязывает как норму, даже если эта норма далеко не всегда совпадает с реальностью. Ребенок воспринимает маму как человека, который поможет и защитит, на которого можно положиться, и раз мама за что-то его не любит, значит, он должен исправиться и стать «любимым». Намного легче признать неправым себя, чем признать родного и близкого человека неспособным к защите и заботе. Правда же заключается в том, что мать - это не синоним слова святость, и матери бывают разные.

Изначально токсичные отношения невозможно исправить.

Прочувствовав на себе все аспекты недружелюбного взаимодействия с родителями, ребенок начинает думать, что исправив себя, он сумеет наладить отношения не только с родственниками, но также и со своей второй половинкой. Результатом становится постоянное стремление угодить партнеру и весьма плачевные последствия.

Причинять боль - ненормально.

Ребенок, растущий в атмосфере угроз и скандалов, со временем привыкнет к ним и решит, что подобное отношение к другим людям является частью нормы. Разумеется, это не так. Не всем повезло родиться в подходящей семье, и семья не должна являться для ребенка примером во всем.

Постоянный контроль.

Неподобающее поведение матери, каким бы оно ни было, означает лишь одно: при ней ребенку непозволительно быть самим собой. Он не может говорить и чувствовать то, что на самом деле хочет, и должен вести себя подобно кукле на ниточках. В последствии подобное отношение приведет к тому, что человек начнет выбирать себе в партнеры кого-то, кто также будет его контролировать.

Токсичное детство - непростая тема, которую тяжело преодолеть. Но все-таки это возможно.

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Фото: lombard96.ru