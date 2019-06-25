Как проводить деловые встречи - советы психологов

Деловые встречи для многих людей - повседневная рутина, и на тему их эффективного проведения написано огромное количество литературы. Проблема в том, что зачастую советы оттуда не имеют никакого подкрепления научными данными. К счастью, ученые из Университета Клемсона и Университета штата Небраска провели длительное исследование и готовы подсказать, как лучше всего проводить деловые встречи.

На чем основаны рекомендации

«Базой» для советов стала оценка учеными более 200 различных деловых встреч. Анализируя их ход, ученые смогли выявить некоторые важные аспекты, на которых и следует акцентировать внимание по ходу встречи. Полный материал исследования доступен в журналах Current Directions in Psychological Science, ну а мы приведем краткую его выжимку. Итак, как провести идеальную деловую встречу?

Совет №1: определите главную цель

Всем собравшимся важно понимать, зачем проходит совещание. Четко выделенная причина поможет сразу настроить участников встречи на конструктивный диалог. Важно четко и доходчиво донести мысль: не стоит углубляться в неточные или всем известные данные.

Неплохо заранее сообщить о цели участникам встречи, чтобы они смогли подготовить нужную для работы информацию. А руководителям стоит задуматься, каких именно сотрудников звать: обсуждаемый вопрос должен быть в их компетенции.

Совет №2: поощряйте сотрудников

Исследование показало, что более квалифицированные сотрудники не только решают с помощью собраний текущие вопросы и задачи, но и получают обратную связь. Проще всего закрепить положительные эмоции от собрания с помощью юмора - исследование показало, что смех стимулирует участников на более творческую работу и оставляет положительные эмоции от встречи в целом.

Совет №3: критикуйте, но по делу

Важна именно конструктивная критика, а не просто голословные обвинения. Важно не уходить в ходе обсуждения от намеченной цели, так что всегда готовьтесь к работе с аргументами и критикой заранее. Исследование показало, что обилие критики может привести к ощущению бесполезности и безнадежности критикуемого, так что контраргументы в ходе работы с возражениями очень пригодятся.

Совет №4: подготовьте раздаточный материал

После встречи стоит разослать или раздать участникам протокол или дайджест с краткой выжимкой основных решений. Это поможет тем, кто был на совещании, не «выключиться» из работы, а тем, кто не был - быстрее в нее «включиться». Популярны как обычные бумажные конспекты, так и электронные их версии. Ну а организаторы смогут на основе этих данных продумать логичные шаги по организации следующих собраний.

Читайте также: Деловой этикет: правила хорошего тона



Фото: antimaydan.info