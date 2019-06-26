Соцсети могут довести до депрессии

По данным исследования агентства Statista, только в Facebook сегодня сидит более 2 млрд. человек, а YouTube регулярно посещает 1,5 млрд. зрителей. Связывая нас на расстоянии и позволяя дружить с людьми по всему миру, соцсети, тем не менее, несут и множество угроз. Одна из них - развитие депрессии. Как же так получается?

Как проходило исследование

Молодые ученые Пенсильванского университета задались вопросом - правда ли, что долгое сидение в соцсетях повышает чувство одиночества и депрессии.

Для эксперимента была создана группа из 148 студентов, активность которых в Facebook, Instagram и Snapchat тщательно регистрировалась. Затем группу поделили пополам - и если участники одной «половинки» проводили столько времени в соцсетях, сколько хотели, то участники другой - не более 10 минут в день. До этого, отмечают ученые, подобные эксперименты предусматривали полный отказ от соцсетей для одной из групп, что в современных условиях не очень реалистично.

После трех недель эксперимента ученые получили нужные данные, дав участникам заполнить простую анкету. В ней содержалось 7 пунктов:

страх «выпасть» из социума;

самооценка;

тревожность;

самовосприятие;

депрессия;

одиночество;

социальная «поддержка».

Результаты: нам кажется, что другие живут лучше

Мелисса Хант, руководитель проекта, подвела весьма противоречивые итоги. «Чем меньше мы сидим в социальных сетях, тем меньше испытываем одиночество. Причина этого - подсознательное сравнивание своей жизни с жизнью других. Если вы смотрите за тем, что выкладывают, например, в Инстаграм, то вам скорее всего покажется, что люди вокруг живут лучше вас», - комментирует Хант.

Отметим, что пользователи куда чаще пишут в соцсетях о приятных событиях, чем о неудачах, что и формирует у человека негативное отношение к себе и своим навыкам. Сайт waitbutwhy.com, на котором данной проблеме посвящена статья, прямо сообщает: «Если человек постоянно видит в своей ленте фотографии машин, роскошных обедов, отдыха вкупе с постами об успехах в бизнесе и жизни - он начинает думать, что все вокруг, кроме него, чего-то достигли. Тогда как в реальности все эти люди могут встретиться вам на улице или оказаться соседями по дому».

В результате чрезмерное увлечение соцсетями повысило уровень депрессии у участников второй группы примерно на 5 пунктов. Таким образом, вывод однозначен: если вы студент и активно сидите в Facebook, Instagram или Snapchat, то рискуете стать более депрессивным, а также чаще испытывать одиночество.

Однако ученые подчеркнули, что не готовы как-то соотносить результаты с соцсетями вне выбранных для опыта, а также проецировать их на другие возрастные группы. Подробно с работой можно ознакомиться в журнале «Journal of Social and Clinical Psychology».

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Фото: mycontinuum.co.uk