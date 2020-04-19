Как укрепить и улучшить отношения в паре
Совместные планы на будущее
Речь идет о том, чтобы постоянно "сверяться" в установленных планах друг друга. Практически все проблемы, возникающие в отношениях, берут свое начало из нехватки разговоров и озвучивания своих целей и задач партнеру.
- Чтобы иметь счастливое будущее, о нем необходимо говорить. При этом разговоры предполагают мягкость и уважительное отношение к мнению и желаниям своей второй половинки.
Быть смешным — это неплохо
Многие не могут позволить себе быть смешным, забавным и нелепым, поскольку страшатся того, что о них могут подумать другие люди. Однако нет причин скрываться от родного и близкого человека.
- Если отношения построены на понимании и добродушных улыбках, у них намного больше шансов остаться столь же крепкими и в будущем.
Игры
Играть с партнером можно и нужно, ведь это очень сильно сближает людей и дарит им много совместных положительных эмоций.
- Можно просто подурачиться, а можно найти себе по-настоящему увлекательное занятие, будь то игра в теннис, совместное творчество, прогулки на велосипедах и так далее.
Мечты и надежды
Не все в этом мире под силу человеку, по крайней мере — не сразу. Однако это не значит, что о своих мечтах, пускай и кажущихся недосягаемыми, не стоит думать и говорить. Особенно это касается тех требований, которые напрямую зависят от партнера. Не нужно ожидать, что он сумеет прочитать ваши мысли и сделать то, чего вы хотели.
- Желания и требования необходимо спокойно озвучивать. Если же они остаются неуслышанными, то стоит искать причину подобного поведения не только в партнере, но и в самих себе.
Стареть — это тоже неплохо
Некоторые люди, особенно молодые, страшатся того неизведанного, что несет им некая абстрактная "старость". В парах этот страх часто бывает совместным. Людям неприятно представлять себя спустя энное количество лет.
Однако существует огромная разница между тем, чтобы "стареть" и тем, чтобы "взрослеть".
- Переход из одного возраста в другой — это не конец жизни, а ее прекрасное продолжение, и необходимо научиться смотреть этому страху в глаза, не отворачиваясь. В любом возрасте можно наслаждаться жизнью и заниматься тем, что хочется и нравится, все зависит лишь от внутреннего восприятия.