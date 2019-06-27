Что такое хронофобия

Хронофобией называют один из многочисленных страхов человека, связанный с боязнью времени. У всех страдающих этой манией она выражается по-разному и наполнена разными смыслами.

Зачастую причиной хронофобии оказываются психические травмы, произошедшие с человеком в детстве, неприятные воспоминания и другие вещи, оставляющие внутри нестираемый отпечаток.

В этой статье мы разберем, как научиться жить со временем в мире, не страшиться его хода и жить спокойно.

Прежде всего необходимо обсудить, какие проявления хронофобии существуют и чем они обусловлены. Хронофобия проявляется независимо от возраста и может настигнуть как пожилого человека, так и едва вступившего в ряды совершеннолетних.

Убийство времени и ожидания.

Существует две ситуации. В одной человеку кажется, что каждый день - это мгновение, он постоянно окружен делами и заботами: работа, семья, собственные планы, встречи, все это вертится вокруг него, и ему просто некогда оглядываться на прошедшее время, ведь у него оно расписано по секундам. Другая же ситуация отображает обратный стиль жизни: бездействие, либо вынужденное ожидание чего-то (может быть приятного, а может быть и нет). В обоих случаях человек убивает свое собственное время. За этим занятием может пройти не один день из его жизни. Чтобы этого избежать каждую минуту следует заполнять чем-то полезным, важным, нужным именно вам.

Дедлайны.

Для многих людей страх времени связан с тем, что впереди маячит и никак не желает исчезать дата, к которой необходимо разобраться с поставленными задачами. Здесь также есть палка о двух концах. Один человек попытается «задушить» в себе ощущение приближающихся крайних сроков, другой приступит к работе немедленно, боясь не успеть. В первом случае это чревато провалом работы, во втором - ее низким качеством. С подобным страхом легко справиться: достаточно разбить всю свою работу на этапы, записать их и шаг за шагом продвигаться к конечному результату. Для начала определяются главные пункты, затем они разбиваются на мелкие и распределяются по дням. В скобочках необходимо указать приблизительные временные затраты для каждого дела.

Старение.

Еще одна разновидность хронофобии - это боязнь стареть, ведь старость знаменует неизбежную смерть. Однако это тот самый естественный ход вещей, на который человек пока что не в силах повлиять. Жизнь в старости не заканчивается, ведь если тело слабеет, то разум может продолжать работать в полную силу.

Ускорение времени.

Наконец, еще одна разновидность хронофобии - это страх ничего не успеть, страх слишком быстрого хода времени. Связан этот пункт с тем, что человек живет будущим, а не настоящим.

Во всех случаях к своему времени нужно относиться уважительно, заполнять его интересными делами, счастливыми моментами, составить свой собственный режим и жить, придерживаясь его, а также время от времени делать паузы и позволять себе расслабляться.

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Фото: dowlatow.ru