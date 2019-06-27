Интернет-серфинг не вредит продуктивности

Традиция сидения в соцсетях и на прочих развлекательных ресурсах в рабочее время по-настоящему интернациональна. Но правда ли, что такой способ скоротать рабочий день - контрпродуктивен? Проверить это взялась команда ученых из США и Израиля, а итог исследования - не так очевиден, как вам кажется.

Кибербезделье - однозначный негатив?

Кибербезделье, или cyberfloating, давно привлекало внимание ученых. Дело в том, что его склонны включать в одну группу с такими действиями, как прогулы, опоздания и воровство, то есть характеризовать однозначно негативно. Но исследование дало однозначный ответ - кибербезделье отличается от других форм контрпродуктивного проведения рабочего дня.

В классическом понимании контрпродуктивное поведение - это все действия, которые вредят компании и сотрудникам. Ключевое слово - «вредят», и понятное дело, что вынос расходных материалов мимо поста охраны или травля коллег в конечном счете скажутся на бизнесе негативно. Но окажет ли такой же эффект кибербезделье?

Как изучали «кибербезделье»

Исследование проводили следующим образом: провели опрос среди 463 сотрудников одного из американских университетов, занятых на полную ставку (что в среднем составляет 43 часа в неделю). Респондентов просили заполнить анкету, которая показывала, как они оценивают свою текущую нагрузку, скучают ли в ходе рабочего дня - и если да, то как борются со скукой.

Логично было предположить, что чем более скучным был рабочий день, тем больше времени сотрудник проводил за кибербездельем - и так в итоге и вышло. Но при этом на уровне продуктивности отдых в Интернете не сказался никак - и произошло это по двум причинам. Первая - в среднем нагрузка не позволяла проводить за ним много времени. Вторая - кибербезделье было вызвано не сознательным желанием саботировать работу, а простым отсутствием текущих задач и появлением свободного времени. Как только задачи возникали, сотрудники без каких-либо проблем переключались на них.

Вывод: прокрастинация в Сети - естественный механизм защиты

По итогам исследования психологи склонны утверждать, что стоит рассматривать кибербезделье не как вредный тип поведения, а как некий естественный биологический механизм, который помогает справляться с паузами в работе и при этом не вредить окружающим. А работодателям, сотрудники которых склонны так проводить время, стоит задуматься о более рациональном графике работы и распределении нагрузки, а не вводить штрафные санкции или наказания по аналогии с прогулами или воровством.

В планах ученых - оценить влияние кибербезделья на борьбу со стрессом. И удивляться такому подходу не стоит - ведь даже растения в офисе помогают поднять уровень продуктивности в среднем на 15% (данные исследования Марлона Ньювенхюйса из Университета Кардиффа). Так что и у кибербезделья есть все шансы оказаться «стимулятором» рабочей активности.

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Фото: we-heart.com