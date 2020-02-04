В ладу с собой
Как понять, что психика "заболела"
Многие из нас уверены, что расстройства психики - чистой воды выдумка людей, желающих привлечь к себе внимание «оригинальным» способом или оправдать дурной характер. И, соответственно, внимания никакого это не заслуживает.
Ошибочка...
Такое мнение в корне неверно:
психические заболевания очень опасны.
Их нужно лечить, и к людям, ими страдающим, проявлять повышенное внимание. Не в смысле - навешивать ярлыки (как это у нас, к сожалению, любят делать), а стараться - по мере сил и возможностей - помогать.
Особенно это касается больных депрессией и неврозами. Конечно, диагноз поставить может только врач и лечение назначать должен он же.
Задача же близких - помочь «захандрившему» дойти до доктора.
Как же понять, что сплин и хандра, навалившиеся на человека уже требуют вмешательства специалиста?
Психологи назвали признаки, которые должны насторожить в поведении дорогого человека.
- Резкие, порой по неочевидным причинам, перепады настроения.
- Потеря сна, аппетита, интереса к жизни, отказ от общения.
- Зацикливание на чем-либо. Появление навязчивых мыслей.
- Нетипичное поведение. Например, если тихоня бросается на «обидчика» с кулаками. Или прежде всегда общительный человек вдруг замыкается.
- Человек вдруг ни с того ни с сего начинает вести диалог сам с собой. Как бы размышляя вслух. Это признак галлюцинаций.
Что делать?
Если вы не психолог и не психиатр, то просто поговорить «по душам».
Фото: ustinka.kz