Как понять, что психика "заболела"

Многие из нас уверены, что расстройства психики - чистой воды выдумка людей, желающих привлечь к себе внимание «оригинальным» способом или оправдать дурной характер. И, соответственно, внимания никакого это не заслуживает.

Ошибочка...

Такое мнение в корне неверно:

психические заболевания очень опасны.

Их нужно лечить, и к людям, ими страдающим, проявлять повышенное внимание. Не в смысле - навешивать ярлыки (как это у нас, к сожалению, любят делать), а стараться - по мере сил и возможностей - помогать.

Особенно это касается больных депрессией и неврозами. Конечно, диагноз поставить может только врач и лечение назначать должен он же.

Задача же близких - помочь «захандрившему» дойти до доктора.

Как же понять, что сплин и хандра, навалившиеся на человека уже требуют вмешательства специалиста?

Психологи назвали признаки, которые должны насторожить в поведении дорогого человека.

Резкие, порой по неочевидным причинам, перепады настроения.

Потеря сна, аппетита, интереса к жизни, отказ от общения.

Зацикливание на чем-либо. Появление навязчивых мыслей.

Нетипичное поведение. Например, если тихоня бросается на «обидчика» с кулаками. Или прежде всегда общительный человек вдруг замыкается.

Человек вдруг ни с того ни с сего начинает вести диалог сам с собой. Как бы размышляя вслух. Это признак галлюцинаций.

Что делать?

Если вы не психолог и не психиатр, то просто поговорить «по душам».

Фото: ustinka.kz