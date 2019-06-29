5 простых прорывных способов построить новые привычки и сломать старые

Вы хотите читать более регулярно, написать роман, построить новый бизнес, выучить новый язык, научиться играть на пианино или рисовать. Вы хотите бросить курить или прекратить заглядывать в телефон каждые 5 минут.

Может быть, вы давно хотели этим заниматься. Но не сделали этого. Возможно, вы чувствуете себя неудачником или очень ленивым. Может быть, вам кажется, что вам не хватает силы воли или дисциплины. Возможно, вы просто думали об изменении неправильно.

Как пишет Джеймс Клир в своей практической книге «Потрясающие привычки»: «Если у вас возникают проблемы с изменением своих привычек, проблема не в вас. Проблема в вашей системе. Вредные привычки повторяются снова и снова не потому, что вы не хотите меняться, а потому, что у вас неправильная система изменений».

Ниже вы найдете пять простых прорывных способов создания своих привычек и избавления от старых.

Сосредоточьтесь на вашей личности.

Нужно сосредоточиться на том, кем вы хотите стать. Потому что цель состоит не в том, чтобы читать книгу, а в том, чтобы стать читателем. Цель не в том, чтобы изучать инструмент, а в том, чтобы стать музыкантом.

Каждый раз, когда вы пишете страницу, вы писатель; каждый раз, когда вы поощряете своих сотрудников, вы лидер. Существует двухэтапный процесс для развития новых привычек: решите, кем вы хотите стать, и затем начните предпринимать небольшие действия, которые соответствуют этому типу людей.

Заставьте свое окружение работать на вас.

Пусть ваше окружение поощряет действия, которые вы хотели бы предпринять. Это важно, потому что мы склонны усложнять вещи, что быстро подрывает наши привычки.

Это может выглядеть следующим образом: если вы хотите больше рисовать, «положите карандаши, ручки, тетради и инструменты для рисования на верхнюю часть стола, чтобы они были легко доступны». Если вы хотите читать перед сном, положите книгу, которую вы хотите прочитать на тумбочке или на подушке.

Используйте правило двух минут.

Новая привычка не должна восприниматься как вызов. Последующие действия могут быть сложными, но первые 2 минуты должны быть легкими. Например: вместо того, чтобы читать перед сном каждый вечер, читайте одну страницу; вместо того, чтобы бежать 3 мили, завяжите свои кроссовки.

Это может показаться нелогичным, потому что большинство из нас заботится о конечном результате, и делать что-то в течение 2 минут кажется бессмысленным. Так часто мы следуем мышлению «все или ничего». Но лучше делать меньше, чем вообще ничего не делать.

Воспользуйтесь преимуществами автоматизации.

Что вы можете автоматизировать? Возможно, вы можете переводить определенную сумму денег на свой сберегательный счет каждый месяц или каждые 2 недели. Может быть, вы можете автоматически пополнять свои рецепты. Может быть, вы можете настроить автоматическую оплату счетов.

Практикуйте накопление привычек.

Это просто включает добавление вашей новой привычки к существующей привычке. То есть, после того как вы нальете свою чашку кофе, вы будете медитировать в течение 1 минуты. После того, как вы сядете, чтобы начать ужин, вы скажете одну вещь, за которую вы благодарны.

Со временем вы можете создать большее скопление небольших привычек. После наливания кофе вы будете медитировать в течение 1 минуты. После медитации вы напишите свой список дел. После написания списка дел вы сразу же приступите к выполнению первой задачи.

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Фото: samoraskrytie.ru