Утренние фразы, настраивающие на отличный день

Качество жизни напрямую зависит от человеческого восприятия. Важным временем является момент пробуждения, который символизирует начало маленькой новой жизни, продолжающей один день. И часто бывает так, что эту жизнь мы начинаем "не с той ноги". В голове — куча мыслей о делах, события вчерашнего дня, возможные события сегодняшнего (порой неприятные).

Чтобы день прошел лучше, чем он мог бы, необходимо сознательно выбирать и прокручивать в голове фразы, которые помогут настроиться на позитивный лад.

Мы хотим поделиться некоторыми из них.

Как правильно произносить фразы?

Их можно называть как угодно: мантрами, аффирмациями, молитвами. Из всех предложенных фраз следует выбрать одну, которая наиболее близка вам по душе, а лучше всего будет составить свою собственную фразу, переписав имеющиеся, либо скомпоновав их вместе.

Таким образом, фраза будет состряпана лично вами, а значит будет иметь более ощутимый эффект.

Фразу обычно записывают на листочке бумаги, который кладут рядом с кроватью. Первое, что должен сделать человек, открыв глаза и придя в себя, это не взять в руки телефон, а прочитать мантру.

Первая фраза

"Я могу достичь все, чего пожелаю, и я верю, что это возможно. Я могу научиться всему, чему только захочу, потому что я верю в себя".

Никто не поверит в вас больше, чем вы сами. Если вы будете уверены в своих силах и возможностях, на вашему пути не будет никаких преград.

Вторая фраза

"Мое тело — это бесценный подарок, благодаря которому я живу. Это прекрасная, налаженная система, позволяющая мне делать все то, что я делаю каждый день. Я люблю и уважаю свое тело".

Отлично подойдут эта фраза и ее модификации тем, кто страдает комплексом неполноценности из-за своей внешности.

Третья фраза

"Каждый новый день — удивителен и невероятен. Я смотрю на него новыми глазами. Я никогда не устану от этой жизни и буду наполнять каждый свой день счастливыми событиями и яркими впечатлениями".

Четвертая фраза

"Лишь я выбираю путь, которым хочу идти. Все в моей жизни подчиняется лишь моим собственным законам, и я сам решу, что для меня будет лучше".

Пятая фраза

"Жизнь несовершенна, и я люблю ее такой. Она постоянно изменяет свою форму, и этим она прекрасна. Я буду меняться вместе с ней, наслаждаясь этим прекрасным хаосом".

Шестая фраза

"Этот момент — это и есть моя жизнь. Не существует прошлого и будущего, только настоящее. В моих силах с радостью принять его и двигаться вместе с тем потоком энергии, что окружает меня. Я получу все, что предложит мне жизнь сегодня".

Фото: gurni. ru