Как начать делать то, что вы действительно не хотите делать

Вам необходимо заполнить документы. Вам нужно убраться в гараже. Вам надо оплатить счета. Вам требуется начать действительно сложный проект, который вы откладывали месяцами и пр. И все же, вместо того, чтобы заняться этой задачей, вы просматриваете социальные сети, смотрите фотографии незнакомцев или милые видео о кошках или собаках. Вы отправляете сообщения своим друзьям.

Легко откладывать задачи, которые мы не хотим делать. В конце концов, это хорошо. В прямом смысле. То есть наш мозг получает дозу приятных химических веществ, когда мы выбираем что-то интересное, а не то, что мы должны делать.

Мы также склонны откладывать большие задачи, которые имеют расплывчатые планы действий. Мы продолжаем откладывать их, потому что мы не знаем, где и как начать их решать.

Но даже несмотря на то, что трудно выполнить определенные задачи и, кажется, что вселенная строит заговор против нас, мы совершенно точно можем выполнить самые неприятные, скучные, обыденные или пугающие задачи. Главное начать. Ниже приведен список инструментов и приемов, которые помогут вам начать работу.

Избегайте использования расплывчатых глаголов.

Когда мы формулируем задачи с помощью «расплывчатых» глаголов, они кажутся слишком большими и слишком сложными. Это позволяет отодвигать эти задачи в сторону и делать вид, что их не существует.

Вместо того, чтобы писать «организовать встречу», напишите «отправить электронное письмо сотрудникам о встрече». Вместо «сформировать бюджет» «ввести поступления в электронную таблицу» и т.д.

Установите таймер на 7 минут.

Идея состоит в том, что, как только вы начнете, у вас больше шансов продолжить. И даже если вы не будете продолжать, 7 минут сосредоточенной работы по-прежнему будут работать на вас, а это значит, что вы продвинетесь гораздо дальше, чем до того, как начали. И вы просто можете быть удивлены тем, как много вы можете сделать за это время.

Выполните эту задачу в первую очередь.

Это звучит нелогично, но сначала сделайте самую раздражающую задачу - то, чего вы всерьез опасаетесь. Таким образом, у вас не будет времени на колебания. И вы будете чувствовать себя удивительно после того, как работа будет сделана, и сможете наслаждаться остальным днем.

Установите строгие сроки.

Установите крайний срок для задач, у которых его нет, и сообщите об этом коллеге, своему боссу или кому-то еще, кто может привлечь вас к ответственности.

Используйте регулярные награды.

Вознаграждение за то, что вы продвинулись в выполнении задачи, очень эффективно. Например, вы можете пообедать в своем любимом месте после представления краткого отчета. Вы можете купить себе свежеиспеченный бублик и чашку кофе, проведя утро, оплачивая счета или заполняя другие важные документы.

Взорвите кучу страшных задач.

Составьте список всех раздражающих, мучительно скучных вещей, которые вам нужно сделать. Затем разделите список задач на две категории - что займет пару минут, и для чего требуется больше времени. Установите таймер на 15 минут и выполняйте как можно меньше мелких заданий, пока таймер не сработает. Это помогает создать некоторый импульс, и вызывает важную реализацию: многие из задач, стоящих в списке на самом деле не занимают так много времени, если просто сконцентрироваться на их выполнении.

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Фото: nazvania.net