Как закончить неприятный разговор

Неприятные разговоры могут возникнуть неожиданно, от них никто не застрахован, и каждый раз они неизменно портят нам настроение на полчаса, а то и на весь оставшийся день. Самое обидное, что, слыша "гадость" в свой адрес, мы не всегда находим, что сказать в ответ.

Как правильно реагировать на подобные ситуации и как научиться выходить из них без морального ущерба для себя, рассказали психологи.

Личное пространство и его границы.

Любой человек должен понимать, что у его собеседников есть собственное личное пространство, и за его пределы они могут не пускать вообще никого, если посчитают нужным.

Поэтому не следует стесняться признать и оповестить окружающих, что некоторый обсуждаемый вопрос затрагивает ваше личное пространство. К сожалению, в нашем обществе сформировалось ошибочное мнение, гласящее, что любой может высказать нам что угодно, потому что он, якобы, стремиться «позаботиться» о нас. На эту уловку вестись не следует. За «заботой» чаще всего скрывается желание задеть или самоутвердиться за чужой счет.

В этом случае нужно прямо сказать человеку, что "это не его дело". Только постарайтесь произнести данную фразу тактично.

Вопросы без злого умысла.

Случается такое, что собеседник задает какой-либо вопрос без желания обидеть. Он просто не понимает, что его вопрос некорректен. Примером может служить вопрос «какой у тебя размер одежды?». Зачастую ничего кроме любопытства за ним не кроется, но чувствительные или обидчивые люди могут воспринять это неправильно.

Подобная ситуация требует вежливого и спокойного объяснения, что подобные вопросы неприемлемы для вас.

Систематическая «атака» неприятными вопросами.

Если человек имеет привычку постоянно бомбардировать вас неприятными расспросами, значит, у него самого не все в порядке в той теме, которую он затрагивает. Причин такого поведения может быть масса, однако ваше дело - не разбираться в них, а дать отпор. Не нужно бояться показаться резким, ведь человек неоднократно пересекает черту дозволенного и не стесняется этого.

Ответь можно так: «Я не буду обсуждать с тобой свои личные дела» или же «Почему тебе кажется, что ты вправе задавать мне столь личные вопросы?».

Вопросы, использующиеся для самоутверждения.

Эти вопросы просто требуют комментария настолько же язвительного, насколько они сами и являлись. Например, на вопрос «Ты похудела. Что, заболела?» можно ответить «А ты что, тоже хочешь похудеть?». Конечно, следует быть готовым к тому, что подобный ответ вызовет бурю негативных эмоций в душе собеседника и спровоцирует агрессию.

Зато данный человек несколько раз подумает в следующий раз, прежде чем приставать к вам с подобного рода вопросами.

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Фото: tak.com.ua