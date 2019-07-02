Как на нас влияет смерть любимых персонажей

Многим мысль о том, что вымышленных героев можно оплакивать, кажется глупой, ведь все произошедшее с ними - вымысел. Между тем смерть любимого персонажа имеет для нашей психики совершенно реальные последствия, и, по данным ученых, это нормально. Пусть связь в таких случаях и является односторонней - нашу психику не проведешь.

Если нравится - значит реален

Эффект сопереживания смерти вымышленного героя достаточно давно «на карандаше» у ученых-психологов. Ялда Улс, профессор Калифрнийского университета, считает, что дело в нашем восприятии. «Когда мы изучали феномен парасоциальных отношений, от есть смотрели, насколько сильно человек может привязаться к вымышленным героям, то обнаружили одну закономерность. Чем больше вам нравится герой А, тем более реальные черты он приобретает», - комментирует Улс.

Аналогичный эффект, к слову, наблюдается и в отношении кино- и сериальных вселенных. Недавняя последняя часть «Мстителей» показала - для многих людей уход любимых героев «на покой» стал ударом даже в том случае, если они пережили все схватки. «Но стоит помнить, что такие отношения имеют смысл. И это нормальная реакция», - говорит Ялда.

Интересно, что страдают люди и от потери так называемой «окружающей социальной среды», присущей хорошим фильмам и сериалам. То есть помимо любимых героев мы теряем и возможность обсудить их подвиги с другими фанатами.

Мы скорбим, потому что это важно

Разгадку данного феномена стоит искать скорее в общественных устоях, чем в психике конкретных людей. Дело в том, что для большинства обществ утрата близких людей или потеря чего-то важного является важной частью жизни и не может игнорироваться. Так что если вы чувствуете себя опустошенным после завершения книги или выхода из кино - это абсолютно нормально и является частью естественной психологии людей.

«Самое тяжелое горе для человека - то, которое он переживает прямо сейчас. Просто представьте - человеку нужно развиваться и жить дальше без тех, кого он считал примером. Конечно, поддержка окружающих в таком случае будет нелишней», - отмечает Алан Вольфельт, основатель центра психологической поддержки «Center for Loss and Life Transition».

Также специалист отмечает, что минимизация горя - не лучший выход. «Каждый раз, когда вы говорите что-то типа «Эй, это всего лишь домашнее животное» или «Все показанное в фильме - выдумка», то не помогаете, а лишь ухудшаете ситуацию. Вы не даете выход эмоциям и в результате не можете нормально пережить этот момент», - комментирует Алан.

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Фото: savemysweden.com