Секрет осязания - почему нам приятны прикосновения?

Вопрос, почему мы испытываем удовольствие от прикосновений, занимал ученых с 1960-х годов. Именно тогда два исследователя из Уппсальского университета, Оке Вальбо и Карл-Эрик Хагбарт, обнаружили процесс микронейрографии и использовали его для регистрации электрических импульсов от периферических нервов людей.

Эти нервы, которые распространены по всему телу, передают наши ощущения, включая сенсорный и моторный контроль, вверх по спинному мозгу к головному мозгу. Более поздняя работа Вальбо, Хокана Олауссона и других исследователей обнаружила, что приятный на ощупь удар по руке неизменно производил два сигнала, один быстрый и один медленный.

Двойная реакция оставила Вальбо и Олауссона озадаченными. Они знали, что более ранние исследования показали, что болезненные раздражители также создают два сигнала: один немедленный и другой, который достигает мозга пару секунд спустя. Но в этом случае быстрый сигнал заставил организм быстро реагировать на раздражитель, который может причинить ему вред. Медленный сигнал, передаваемый в мозг с помощью так называемых С-тактильных волокон, являющихся частью периферической нервной системы, напоминал организму о необходимости защитить поврежденный участок до тех пор, пока он не заживет.

Но, Олауссон, Вальбо и другие исследователи в этой области задавались вопросом, зачем организму генерировать два сигнала, когда ощущение было приятным и не представляло опасности? Вскоре они разработали теорию: грубый первый сигнал просто регистрировал новое ощущение в мозге. Второй производил эмоциональное состояние. Они думали, что это второе сообщение, которое несут C-волокна, могло быть эволюционно полезным, побуждая нас искать защиту и социальные связи. В последующие годы некоторые ученые утверждали, что это может быть реакцией, которая возникает, когда мы прикасаемся к шелку, кашемиру или другому роскошному текстилю.

Но C-тактильные волокна существуют только коже, покрытой волосами. Но ведь существует множество текстур, которые нам нравятся на нашей гладкой коже, особенно на кончиках пальцев.

Исследователь Энн Клёкер решила проверить это и завязала глаза 22-м людям и заставил робота поглаживать их кончики пальцев 27 тактильными стимулами, различающимися по температуре, грубости и силе. Робот измерял каждый стимул тремя различными «касаниями»: сначала простым вертикальным касанием, затем поддерживая контакт в течение пяти секунд, а затем горизонтальным ударом. Затем участники оценивали каждый опыт по шкале приятности. Хотя другие исследования показывают, что оценки приятности были выше при стимуляции волосистой кожи, результаты подтвердили, что мы можем ощутить тактильное удовольствие, используя только кончики пальцев.

Фото: idntimes.com