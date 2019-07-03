Панические атаки. Как с ними бороться
Почему возникает паническая атака?
Как уже говорилось, приступ паники - одна из возможных реакций нашего организма на сильный стресс. Чтобы решить данную проблему, можно попытаться воспользоваться различными таблетками и препаратами, однако это не искоренит ее полностью, а лишь отодвинет на второй план на какое-то время. Намного лучший способ: полностью пересмотреть свою жизнь и те моменты в ней, которые доставляют нам сильный дискомфорт. Это может потребовать больших усилий, но результатом станет не только отсутствие панических атак, но и повышение общего качества жизни, а как следствие - счастливое существование. Проделать столь сложную работу над собой - всегда непросто, поэтому нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью к специалисту. Поскольку панический приступ может застать абсолютно где угодно - в транспорте, на работе, дома - необходимо уметь справляться с ним сиюминутно. Вот несколько простых рекомендаций, которые помогут избавиться от панической атаки.
Десять шагов, которые помогут справиться с приступом паники.
Шаг первый: вода. Вода всегда действует на организм отрезвляюще, поэтому при панической атаке необходимо выпить около ста граммов холодной воды.
Шаг второй: разговоры с сами собой вслух. Если паника накрыла вас в общественном месте, можно делать это тихо, проговаривая все свои действия, подбадривая самого себя.
Шаг третий: дыхание. Старайтесь глубоко дышать, либо проделайте несложные дыхательные упражнения.
Шаг четвертый: включите любимую музыку и начните петь. Этот шаг подходит, если вы находитесь в машине или дома.
Шаг пятый. Займите чем-нибудь руки. Можно потирать их друг о друга, встряхивать, можно воспользоваться специальным резиновым мячиком для рук.
Шаг шестой: охладите лицо. Откройте окно, умойтесь, включите вентилятор.
Шаг седьмой: позвольте вашему телу расслабиться.
Шаг восьмой: переключайте мозги на другие задачи. Воспользуйтесь кроссвордом, раскраской, обычной телефонной игрой.
Шаг девятый: позвоните кому-нибудь близкому, поговорите с ним.
Шаг десятый: если у вас есть домашний питомец, погладьте его, поговорите с ним.
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Фото: okeydoctors.com