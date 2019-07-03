Панические атаки. Как с ними бороться

Панические атаки - это не выдуманное состояние, как считают многие, а вполне реальная серьезная проблема, с которой может столкнуться абсолютно каждый. Никто точно не знает, почему панические атаки наступают.

В основном это связано с тем, что человек переживает сильный стресс, а потом какое-то незначительное событие провоцирует неожиданный приступ паники. Похожая реакция может наблюдаться в случае, когда человек внезапно начинает плакать. Только вот панический приступ - вещь куда более неприятная, и часто с ней тяжело справиться собственными силами. Мы расскажем о том, как это можно сделать.

Почему возникает паническая атака?

Как уже говорилось, приступ паники - одна из возможных реакций нашего организма на сильный стресс. Чтобы решить данную проблему, можно попытаться воспользоваться различными таблетками и препаратами, однако это не искоренит ее полностью, а лишь отодвинет на второй план на какое-то время. Намного лучший способ: полностью пересмотреть свою жизнь и те моменты в ней, которые доставляют нам сильный дискомфорт. Это может потребовать больших усилий, но результатом станет не только отсутствие панических атак, но и повышение общего качества жизни, а как следствие - счастливое существование. Проделать столь сложную работу над собой - всегда непросто, поэтому нет ничего постыдного в том, чтобы обратиться за помощью к специалисту. Поскольку панический приступ может застать абсолютно где угодно - в транспорте, на работе, дома - необходимо уметь справляться с ним сиюминутно. Вот несколько простых рекомендаций, которые помогут избавиться от панической атаки.

Десять шагов, которые помогут справиться с приступом паники.

Шаг первый: вода. Вода всегда действует на организм отрезвляюще, поэтому при панической атаке необходимо выпить около ста граммов холодной воды.

Шаг второй: разговоры с сами собой вслух. Если паника накрыла вас в общественном месте, можно делать это тихо, проговаривая все свои действия, подбадривая самого себя.

Шаг третий: дыхание. Старайтесь глубоко дышать, либо проделайте несложные дыхательные упражнения.

Шаг четвертый: включите любимую музыку и начните петь. Этот шаг подходит, если вы находитесь в машине или дома.

Шаг пятый. Займите чем-нибудь руки. Можно потирать их друг о друга, встряхивать, можно воспользоваться специальным резиновым мячиком для рук.

Шаг шестой: охладите лицо. Откройте окно, умойтесь, включите вентилятор.

Шаг седьмой: позвольте вашему телу расслабиться.

Шаг восьмой: переключайте мозги на другие задачи. Воспользуйтесь кроссвордом, раскраской, обычной телефонной игрой.

Шаг девятый: позвоните кому-нибудь близкому, поговорите с ним.

Шаг десятый: если у вас есть домашний питомец, погладьте его, поговорите с ним.

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Фото: okeydoctors.com