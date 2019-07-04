Что было первым: улыбка или счастье?

Мы думаем, что прежде всего нужно быть счастливым: люди чувствуют себя счастливыми, а потом улыбаются. Но может ли это работать наоборот: люди улыбаются, а потом появляется ощущение счастья? Как научные доказательства и личный опыт подтверждают эту идею.

Наука говорит нам, что улыбка способна оказать позитивное влияние не только на нас, но и на окружающих людей. Одно исследование использовало технологию магниторезонансной визуализации, чтобы исследовать способы, которыми лицевые действия могут вызвать определенные эмоции. Когда людей просят задействовать мышцы на лице, чтобы показать такие эмоции, как страх, гнев, отвращение, грусть и счастье, они фактически испытывают элементы соответствующей эмоции. Это связано с тем, что мышцы вашего лица дают мозгу понять, что вы улыбаетесь. Ваш мозг генерирует химические вещества, которые заставляют вас чувствовать себя счастливыми.

Возможно, вам не нужны исследования, чтобы сказать, что улыбка может заставить вас чувствовать себя счастливым. Вероятно, вы испытали это лично.

Например, некоторые воспринимают улыбку как духовную практику, чтобы реагировать на разочарование, боль и дискомфорт. Хотя эта практика помогает ценить силу улыбки для снятия стресса и создания состояния счастья, она также учит более глубокому смыслу взлетов и падений жизни. Чувствовать себя счастливым, когда все идет по плану, легко, но улыбаться, когда дела идут плохо, может стать проблемой. Однако это помогает выйти за рамки обозначения событий как хороших или плохих в духовной реальности, что обогащает жизненный опыт.

Силу улыбки можно обнаружить разнообразными удивительными способами. Например, во время практики йоги. Бывают дни, когда поддержание баланса и равновесия оказывается сложной задачей. Однако улыбка во время этого помогает оставаться уравновешенным дольше и с меньшими затратами энергии. Можно предположить, что улыбка снимает напряжение, а расслабленные мышцы легче контролировать, чем напряженные.

Привычка улыбаться способствует здоровому функционированию нашей иммунной системы. Исследователи, изучающие это явление, говорят нам, что ежедневная доза улыбки может способствовать нашему физическому благополучию.

Но сила улыбки - это нечто большее, чем личная вещь. Это может распространиться и на окружающих людей. Мы можем рассматривать это как волновой эффект.

Попробуйте. Зайдите в комнату и поприветствуйте людей с улыбкой. Затем смотрите, что происходит. Как правило, другие люди в комнате возвращают ваше приветствие с улыбкой на лице. Вы улыбаетесь, они улыбаются, и каждый чувствует прикосновение счастья.

Но уместна ли улыбка в сегодняшнем беспокойном мире? Можно ли быть счастливым в мире, полном жадности, разрушения окружающей среды и других форм насилия?

Так же, как улыбка помогает оставаться физически сбалансированными во время практики йоги, она помогает во время беспокойства и стресса оставаться эмоционально и духовно сбалансированным. И это тоже, скорее всего, имеет волновой эффект.

Счастье, если все сделано правильно, не является эгоистичным. Хотя улыбка может порождать индивидуальное счастье, она также приносит радость другим и, что интересно, транслирует настроение сотрудничества. Что может быть более эффективным?

Одна улыбка не спасет мир. Но она может сделать мир более приятным и спокойным местом для жизни.

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Фото: b17.ru