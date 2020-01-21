Как побороть зависимость от смартфона
Распределите время.
Прежде всего необходимо понять, сколько вы будете уделять времени своему смартфону в день, как часто, а затем четко придерживаться построенного расписания. Чтобы было проще это сделать, можно скачать специальное приложение, считывающее с устройства количество разблокировок экрана.
Поймите, как вы относитесь к своему смартфону.
Для начала следует ответить себе на три простых вопроса: что вас привлекает в смартфоне, что нет, каким образом он влияет на вас при длительном взаимодействии. После этого необходимо включить фантазию и представить, что вы уже избавились от зависимости, а затем ответить на другую партию вопросов: идеальное отношение к смартфону в вашему понимании, чему вы посвятите освободившееся время.
Следите за собой.
Фиксируйте время, когда вы берете смартфон в руки впервые с утра и в последний раз вечером. Также отметьте, когда и в какие моменты вы пользуетесь смартфоном чаще всего, сколько раз за день отвлекаетесь на то, чтобы проверить электронную почту, прочитать сообщения и так далее.
Удалите соцсести из смартфона.
Нет, это не означает, что вам придется отказаться от соцсетей. Нынче без них просто никуда. Речь идет о том, чтобы бороться с приобретенными рефлексами, а потому рекомендуется удалить все иконки наиболее используемых соцсетей с рабочего стола смартфона. Вы можете заходить в соцсети и другими способами, главное - не использовать при этом смартфон.
Откажитесь от уведомлений.
Пускай исчезнут все уведомления, кроме самых необходимых - о пропущенных звонках. Остальные же лишь тратят ваше время, не принося никакой пользы и постоянно заставляя вас мысленно возвращаться к использованию смартфона.
Сутки без смартфона.
Можете выбрать любой подходящий день, предупредить всех, что с вами нельзя будет связаться, и наполнить 24 часа приятными делами, исключая при этом использование смартфонов и любых других устройств с выходом в интернет.
Фото: c7.ca