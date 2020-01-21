Как побороть зависимость от смартфона

Кто бы что ни говорил, но зависимость от смартфона - реальная проблема, которой подвержены некоторые современные люди. Она приобретает все более массовый характер и уже начинает походить на фобию. Существует даже специальный термин, обозначающий ее: номофобия. Это страх остаться вдалеке от мобильного устройства или без него. Если задуматься, то подобным чувствам сейчас предается практически каждый современный человек. Разумеется, многие люди спокойно живут со своей небольшой зависимостью и не нуждаются в избавлении от нее. Однако для тех, кто хочет уделять больше внимания окружающему миру, а не смартфону, мы создали эту статью, в которой описаны некоторые полезные советы о том, как побороть зависимость от смартфонов.

Распределите время.

Прежде всего необходимо понять, сколько вы будете уделять времени своему смартфону в день, как часто, а затем четко придерживаться построенного расписания. Чтобы было проще это сделать, можно скачать специальное приложение, считывающее с устройства количество разблокировок экрана.

Поймите, как вы относитесь к своему смартфону.

Для начала следует ответить себе на три простых вопроса: что вас привлекает в смартфоне, что нет, каким образом он влияет на вас при длительном взаимодействии. После этого необходимо включить фантазию и представить, что вы уже избавились от зависимости, а затем ответить на другую партию вопросов: идеальное отношение к смартфону в вашему понимании, чему вы посвятите освободившееся время.

Следите за собой.

Фиксируйте время, когда вы берете смартфон в руки впервые с утра и в последний раз вечером. Также отметьте, когда и в какие моменты вы пользуетесь смартфоном чаще всего, сколько раз за день отвлекаетесь на то, чтобы проверить электронную почту, прочитать сообщения и так далее.

Удалите соцсести из смартфона.

Нет, это не означает, что вам придется отказаться от соцсетей. Нынче без них просто никуда. Речь идет о том, чтобы бороться с приобретенными рефлексами, а потому рекомендуется удалить все иконки наиболее используемых соцсетей с рабочего стола смартфона. Вы можете заходить в соцсети и другими способами, главное - не использовать при этом смартфон.

Откажитесь от уведомлений.

Пускай исчезнут все уведомления, кроме самых необходимых - о пропущенных звонках. Остальные же лишь тратят ваше время, не принося никакой пользы и постоянно заставляя вас мысленно возвращаться к использованию смартфона.

Сутки без смартфона.

Можете выбрать любой подходящий день, предупредить всех, что с вами нельзя будет связаться, и наполнить 24 часа приятными делами, исключая при этом использование смартфонов и любых других устройств с выходом в интернет.

Фото: c7.ca