Зрительный контакт не важен

Знаменитый коммуникационный паттерн «глаза в глаза» считается эффективным уже много лет. Характер подобных контактов - важный аспект социального поведения, по нему можно многое сказать о собеседнике, так что исследуют его не только биологи и физиологи, но и психологи. И именно команда психологов из Университета Эдит Коуэн (Австралия) решила выяснить - правда ли смотреть в глаза собеседнику настолько важно?

Психологический стереотип: смотреть можно куда угодно

Шейн Роджерс, ведущий автор итоговой статьи для издания «Perception», отмечает, что зрительный контакт «глаза в глаза» уже много лет является устойчивым и часто применяемым приемом в беседах. «Западные культуры приветствуют данный вариант контакта, считая его эффективным навыком коммуникации. Техника «глаза в глаза» для многих людей непогрешима, но наши данные опровергают ее пользу», - говорит Роджерс.

Эксперимент, поставленный австралийскими психологами, заключался в проведении диалогов с 50 добровольцами. Для отслеживания динамики глаз ученые использовали специальные очки Tobii, которые позволяли точно отследить, куда смотрит исследователь. В половине случаев исследователь в таких очках смотрел, как и советуют, в глаза, а в другой половине - в рот.

После завершения беседы добровольцам нужно было заполнить опросник, который показывал, как они оценивают диалог. Основные выделяемые параметры - заинтересованность собеседника, его внимательность, общий ход беседы - позволили установить, что никакой особой разницы добровольцы не увидели. Они практически одинаково оценили диалоги и в случае прямого контакта в «глаза в глаза», и без него.

Также ученые отметили, что те участники, которым не смотрели прямо в глаза, вовсе не ощущали себя обделенными или обиженными невниманием, что было бы логично при реальном эффекте от такого взгляда. Так что за эффективностью техники не стоит каких-либо научных обоснований - и это еще раз показывает, что важно скорее то, что вы говорите, а не то, куда вы при этом направили взгляд.

Вывод: не мучайтесь и смотрите на лицо

Роджерс отмечает, что по результатам исследований найдены весьма полезные для регулярно работающих с аудиторией людей советы. «В большинстве случаев не стоит мучиться, выискивая глаза собеседников и смотря прямо в них. Людям, по большому счету, все равно, куда вы смотрите - так что фокусируйтесь просто на лице, и иллюзия контакта глаз сделает всю остальную работу за вас», - резюмирует психолог. И это прекрасная новость для тех, у кого взгляд глаза в глаза вызывает неудобство.

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Фото: perfect-games.ru