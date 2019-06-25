Пессимизм бывает полезен

О важности позитивного мышления сказано немало, и многие книги типа «Как добиться успеха в жизни» начинаются с советов всегда быть в хорошем расположении духа и на все смотреть с оптимизмом. Но так ли полезно всегда быть оптимистом? На этот вопрос попыталась ответить команда психологов Шеффилдского университета (Англия). «Всегда ли пессимизм - это плохо?», - спрашивает у читателей соавтор исследования Фуксия Сируа. Если коротко - пессимизм тоже бывает полезен.

«Оборонительный пессимизм»: готовы к худшему

Группа ученых университета сосредоточилась на изучении феномена «оборонительного пессимизма». Данное состояние позволяет преодолеть тревоги и более детально продумывать свои действия в самых разных ситуациях. К примеру, перед собеседованием пессимисты представляют себе неудачные сценарии, тем самым избегая их, поскольку сразу выстраивает план действий так, чтобы избежать негатива.

Эксперимент, проведенный психологами, был прост: пессимисты должны были собрать паззл как в своем обычном, «негативном» состоянии, так и в моменты, когда настроение их было позитивным. После подведения результатов выявилась интересная тенденция: чем лучше было у участников настроение, тем чаще они отвлекались и совершали ошибки.

Объяснение у ученых есть - будучи в привычном, пессимистичном состоянии, добровольцы целенаправленно концентрировались на задании. Другими словами, пессимистичный настрой был для них способом как следует сосредоточиться и мотивировать себя на более качественную работу, избежав, таким образом, негативных сценариев развития событий.

Мнение ученых: пессимизм полезен, но не всегда

Специалист по психологии здоровья Фуксия Сируа отмечает, что пессимизм сам по себе не плох. «Важно понимать, что прослыть пессимистом и быть им - необязательно плохо, даже несмотря на возможные проблемы в контактах с другими людьми. Вопрос не в самом пессимизме, а в том, что вы с ним в итоге делаете», - резюмирует Сируа.

Как минимум пессимизм пригодится в том случае, если вы ждете каких-либо новостей об исходе важного для вас события, но повлиять на него никак не можете. Если вы настроитесь на хороший результат, то скорее всего разочаруетесь при каких-то проблемах, тогда как пессимистичное отношение к делу позволит вам морально подготовиться к неудаче.

Также, согласно данным ученых, пессимисты в целом более критично относятся к своему здоровью и внимательно следят за своим состоянием. К примеру, при возникновении эпидемии гриппа они с большей вероятностью начнут профилактику.

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Фото: stihi.ru