Как перестать жить тем,что "меня никто не любит"

«Меня никто не любит». Эта фраза не только настраивает на негативный лад, но и крайне утомляет людей, неоднократно слышащих ее. Человек, повторяющий эту фразу из раза в раз другим и самому себе, все больше влюбляется в свой образ «жертвы» и не может от него отказаться. Почему это происходит и как от этого избавиться?

Завышенные ожидания.

Нередко случается, что человек чувствует себя ненужным потому, что в детстве он не получил достаточно родительской любви. Подобную причинно-следственную связь легко понять. Однако существует и обратная ситуация: ребенок с детства купался в любви родителей и. когда настала пора знакомиться с окружающим миром самостоятельно, вдруг обнаружил, что никто не собирается любить его безусловно. Во взрослом мире никто не получает того количества внимания, к которому он привык в детстве, поскольку каждый взрослый человек занят в первую очередь собой. Постоянные требования к окружающим доказать их любовь со временем становятся для них утомительными и раздражающими. Как следствие, люди начинают лишь дальше отдаляться от такого человека.

Нарциссизм.

Неудивительно, что потребность быть «самым любимым, нужным и прекрасным» может проявляться у людей, склонных к самолюбованию и нарциссизму. В их понимании «быть любимым» означает быть тем, кого окружающие предпочтут всем остальным. Однако далеко не факт, что подобные люди действительно заслуживают то количество любви, которое они ожидают получить. Столкнувшись с этим, они начинают обвинять окружающих фразами по типу «меня никто не любит» вместо того, чтобы подумать над своим поведением и попытаться что-то в нем изменить.

Острая нехватка уверенности в себе.

«Меня никто не любит!» - кричит человек, нуждающийся в постоянных комплиментах и подтверждениях того, что он достаточно хорош. Ему необходимы положительные оценки двадцать четыре часа в сутки, только тогда он будет чувствовать себя комфортно и уверенно. Но стоит оставить его без внимания, как этот человек начинает чувствовать себя крайне уязвимым. Если ему указать на некоторые его недостатки, он сделает все, лишь бы найти опровержение этих слов.

Что делать?

Прежде всего, необходимо вспомнить всех людей, которые вас любят. Редки бывают случаи, когда человек настолько одинок, что у него нет совсем никого, кто любил бы его. Кроме того, нужно напрячь память и вспомнить, когда и по какому поводу вы в последний раз получали комплимент, слова благодарности и так далее. Это не признаки огромной и безусловной любви, однако они означают что вы нужны и вами дорожат.

Нехватку любви также можно превратить в свою сильнейшую сторону, занявшись благотворительностью, творчеством или научными исследованиями, которые могут принести пользу миру.

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Фото: proza.ru