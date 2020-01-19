Как изменить вредный характер
С чем мы рождаемся и что приобретаем?
В первую очередь необходимо понять, откуда вообще берутся эмоции. Базовая их основа закладывается в нас на генетическом уровне и формируется, пока мы находимся в утробе матери. Когда ребенок рождается его мозг продолжает активно развиваться, впитывая в себя множество черт окружающей его реальности. Развитие эмоционального интеллекта зависит от того, насколько часто ребенок будет находиться в эмпатическом контакте со взрослыми. Чем дольше и разнообразнее будет эта связь, тем более обширные социальные способности и навыки ребенок приобретет. Кроме того, он будет способен контролировать свои эмоции. Обратная картина тоже вполне обоснована: ребенок, получивший мало внимания в детстве, превращается в человека, склонного к опозданию, агрессии, нарушению правил.
Что касается классификации, специалисты не всегда сходятся во мнениях, выделяя базовые эмоции. Однако она не столь нужна, гораздо важнее проявление этих эмоций вовне. В отличие от темперамента характер связан с воспитанием, это то, над чем бьются родители, подавляя в нас одни эмоции и поощряя другие. Таким образом, характер можно поменять, если научиться осознавать свои эмоции.
Какие эмоции «плохие», а какие «хорошие».
Каждая из эмоций, базово заложенных в нас, охраняет нас от возможных неприятностей, которыми кишит окружающий мир. Многие утверждают, что гнев - это негативная эмоция. Однако гнев нужен нам для того, чтобы сказать «нет» и постоять за себя в чрезвычайных ситуациях. Точно так же страх защищает нашу безопасность и будущее, а печаль - прошлое. Не существует позитивных и негативных эмоций.
Стили поведения.
Когда мы сталкиваемся со стрессовой ситуацией, в нас автоматически включается тот стиль поведения, который мы выработали еще в детстве. При желании его можно корректировать. Например, человек может стараться быть сильным и скрывать свои чувства от других. Напротив, стоит быть более открытым.
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