Как изменить вредный характер

Одно из главных оправданий, возникающее после совершения нами или окружающими дурного поступка, с которым мы сталкиваемся, - это характер.В данном контексте он рассматривается как нечто, выходящее за рамки нашего контроля. Однако это вовсе не так, и списывать неблаговидное поведение на характер считается признаком нежелания что-либо предпринимать и менять.Любая черта характера, будь она положительной или отрицательной, может быть пересмотрена и отредактирована при необходимости. Не следует относиться к ним как к чему-то непоколебимому и однозначному.Так как же изменить свой характер и уменьшить количество эмоциональных нежелательных всплесков?

С чем мы рождаемся и что приобретаем?

В первую очередь необходимо понять, откуда вообще берутся эмоции. Базовая их основа закладывается в нас на генетическом уровне и формируется, пока мы находимся в утробе матери. Когда ребенок рождается его мозг продолжает активно развиваться, впитывая в себя множество черт окружающей его реальности. Развитие эмоционального интеллекта зависит от того, насколько часто ребенок будет находиться в эмпатическом контакте со взрослыми. Чем дольше и разнообразнее будет эта связь, тем более обширные социальные способности и навыки ребенок приобретет. Кроме того, он будет способен контролировать свои эмоции. Обратная картина тоже вполне обоснована: ребенок, получивший мало внимания в детстве, превращается в человека, склонного к опозданию, агрессии, нарушению правил.

Что касается классификации, специалисты не всегда сходятся во мнениях, выделяя базовые эмоции. Однако она не столь нужна, гораздо важнее проявление этих эмоций вовне. В отличие от темперамента характер связан с воспитанием, это то, над чем бьются родители, подавляя в нас одни эмоции и поощряя другие. Таким образом, характер можно поменять, если научиться осознавать свои эмоции.

Какие эмоции «плохие», а какие «хорошие».

Каждая из эмоций, базово заложенных в нас, охраняет нас от возможных неприятностей, которыми кишит окружающий мир. Многие утверждают, что гнев - это негативная эмоция. Однако гнев нужен нам для того, чтобы сказать «нет» и постоять за себя в чрезвычайных ситуациях. Точно так же страх защищает нашу безопасность и будущее, а печаль - прошлое. Не существует позитивных и негативных эмоций.

Стили поведения.

Когда мы сталкиваемся со стрессовой ситуацией, в нас автоматически включается тот стиль поведения, который мы выработали еще в детстве. При желании его можно корректировать. Например, человек может стараться быть сильным и скрывать свои чувства от других. Напротив, стоит быть более открытым.

Фото: anielcottalobato.blogspot.comd