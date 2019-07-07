Что такое личная сила и где ее взять

Сколько раз вы хотели связаться с кем-то, но боялись показаться несостоятельным? Или, может быть, вы беспокоились о том, что о вас может подумать другой человек, или даже о том, что они могут не ответить вам?

Когда мы избегаем установления связи, потому что боимся чужой реакции или когда мы подвергаем цензуре свои мысли и чувства, мы отдаем свою личную силу.

Как мы отдаем нашу личную силу?

Отдача нашей силы может принимать разные формы. Вот несколько примеров.

Когда придерживаемся убеждений, которые исходят из того, чему нас учили другие люди, и которые могут не основываться на текущей реальности. Убеждения, которые отдают нашу силу, могут звучать так: «Я не люблю», «Я не могу доверять людям» или «Когда отношения заканчиваются, я не могу справиться с этим хорошо или легко».

Когда определяем, являются ли наши потребности «разумными» или «приемлемыми», исходя из того, как, по нашему мнению, другие люди будут реагировать на нас.

Когда у нас есть что-то важное, что мы хотим кому-то сказать, или когда мы хотим выразить свои чувства, но мы думаем, что это слишком рискованно.

Когда верим друзьям, которые из лучших побуждений говорят нам, что мы не сможем «справиться» с отрицательным результатом.

Какие есть возможности вернуть личную силу?

Точно так же, как есть много способов, которыми мы можем отдать свою силу, есть бесчисленное множество возможностей вернуть ее.

Мы забираем нашу силу, когда берем на себя инициативу и связываемся с кем-то, будучи первыми, кто протянул руку. Мы уполномочиваем себя, когда даем себе разрешение на первоначальный контакт.

Есть сила в выражении того, что мы хотим или в чем-либо нуждаемся (помня о границах других людей). Когда мы развиваем свой «голос», мы возвращаем нашу силу.

Мы берем себе свою личную силу, когда видим, что у нас есть выбор, и что мы можем взвесить результат этого выбора, не руководствуясь страхами, такими как неспособность справиться с трудными чувствами, которые могут возникнуть.

Мы становимся сильными, когда освобождаемся от повторения выученных моделей поведения.

Осознание своей личной силы не обязательно меняет реальность вашей ситуации и, вероятно, не изменит действия или убеждения другого человека. Но по мере того, как вы будете лучше осознавать, как вы отдаете свою силу, и по мере того, как вы будете практиковать расширение своих возможностей на регулярной основе, вы, вероятно, будете чувствовать себя намного лучше в своих отношениях - с самим собой и с окружающими вас людьми.

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Фото: chitalnya.ru