Депрессия распространена у пациентов с физическими расстройствами, такими как рак, инсульт и сердечные заболевания, лекарства часто взаимодействуют друг с другом, что усложняет лечение. Чтобы правильно управлять депрессией, вы и ваш врач должны оценить все принимаемые лекарства и убедиться, что они не блокируют действие друг друга.

Существуют определенные лекарства, которые могут вызвать депрессию. Ниже приведены лекарства, которых нужно остерегаться.

Лекарства для лечения судорог и болезни Паркинсона

Многие противосудорожные препараты были связаны с депрессией, но особенно выделяются три препарата - барбитураты, вигабатрин и топирамат. Они, как правило, вызывают усталость, седативный эффект и подавленное настроение. Пациенты с высоким риском развития депрессии должны тщательно наблюдаться при назначении этих препаратов. При лечении болезни Паркинсона следует соблюдать осторожность при использовании леводопы или амантадина, так как они могут усиливать депрессивные симптомы.

Лекарства для лечения мигрени

Пациентам с мигренью, подверженным риску депрессии, следует избегать топирамата и флунаризина по возможности. Лучшим вариантом является лечение с помощью агонистов серотонина и профилактическое лечение с помощью ТЦА, так как эти препараты могут одновременно устранять симптомы как депрессии, так и мигрени.

Сердечные препараты

Воздействуя на центральную нервную систему, метилдопа, клонидин и резерпин могут усугубить или даже вызвать депрессию. Бета-блокаторы, такие как атенолол и пропранолол, могут также иметь побочные эффекты депрессии.

Антибиотики и лекарства от простуды

Хотя большинство антибиотиков, используемых для лечения инфекций, вряд ли могут вызывать депрессию, в некоторых случаях они вызывали некотороые симптомы. Антиинфекционные агенты, такие как циклосерин, этионамид, метронидазол и хинолоны были связаны с депрессией.

Антидепрессанты

Иногда лекарства для лечения депрессии и тревоги могут иметь обратный эффект, особенно в первые несколько недель лечения. Были сообщения о том, что Лексапро, например, усугубляет беспокойство, но обычно он проходит после первых нескольких недель.

Лекарства от рака

Приблизительно у 10-25 процентов больных раком развиваются значительные депрессивные симптомы, однако, учитывая, что в лечении рака задействовано так много лекарств, может быть трудно точно определить виновных. Считается, что противораковые препараты, такие как прокарбазин, циклосерин и тамоксифен, вызывают депрессию. Некоторые гормональные препараты для лечения рака молочной железы также связаны с депрессией, в том числе тамоксифен и анастрозол.

Оральные контрацептивы и лекарства от бесплодия

Оральные контрацептивы уже давно ассоциируются с депрессией. В исследовании, опубликованном в Британском медицинском журнале, из группы женщин, принимающих оральные контрацептивы, 6,6% страдали более тяжелой депрессией, чем контрольная группа. Агонисты ГнРГ (такие как леупролид и гозерелин) могут иметь побочные эффекты депрессии у некоторых людей. В одном исследовании 22 процента пациентов, получавших леупролид, и 54 процента пациентов, получавших гозерелин, страдали значительными симптомами депрессии.

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Фото: alprazolam.org