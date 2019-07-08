Новости о смерти звезд могут увеличить число суицидов

Активное освещение суицидов известных людей прессой может существенно повысить уровень самоубийств. Этот феномен известен под названием «подражательные самоубийства», по-научному он зовется «эффект Вертера». Почему же в одних случаях он работает, а в других - нет? От чего зависит его сила? Ученые из Колумбийского университета готовы дать ответ.

Полное исследование доступно в журнале «PLoS One», ну а для наших читателей - краткий его пересказ.

Статистика за 16 лет: эффект Вертера неравномерен

Ученых достаточно давно интересует эффект Вертера, а в 2014 году интерес к нему вспыхнул еще сильнее. В тот год покончил с собой известный актер Робин Уильямс, и по итогам года уровень суицидов в Соединенных Штатах вырос на 9,9%. Однако смерть, например, Курта Кобейна не привела к такому же эффекту, хотя и вызывала повышение количества звонков на телефон доверия.

Специалисты из Колумбийского университета получили доступ к данным Центров контроля и профилактики заболеваний с 1999 по 2015 годы, а также провели масштабный анализ текстов новостных изданий, в которых содержалось слово «самоубийство», «погибший» и подобных. Особое внимание уделили новостям, вышедшим с 11 августа 2014 года - дня смерти Уильямса.

Почему мы реагируем на смерти звезд по-разному?

По итогам проверки ученые смогли вывести прогнозный график суицидов для 2014 года, основываясь на прошлогодних выборках. За период с августа по декабрь 2014 года уровень суицидов превысил прогнозный почти на 10%: прогнозные данные составили 16 800 случаев, а реально произошло 18 700. А тот же способ суицида, что и Уильямс, выбрали на 32% больше людей, в то время как все другие способы показали рост в пределах 3%.

Почему же так произошло? Ученые отмечают, что смерть Уильямса многие издания освещали с нарушением как журналисткой этики в целом, так и этики написания материалов о суицидах в частности. К примеру, заголовки новостей на эту тему прямо указывали на способ самоубийства, а в подзаголовках строились предположения о причинах трагедии.

Конечно, рост самоубийств в тот период мог иметь и другие причины, но авторы исследования отмечают, что именно манера освещения трагедии в СМИ стала главной проблемой. При этом наиболее уязвимы к эффекту Вертера в данном случае оказались мужчины в возрасте от 30 до 44 лет.

В случае со смертью Курта Кобейна в 1994 году уровень работы СМИ был лучше: меньше прямых описаний, теорий и прочего, зато многие издания сочли нужным указать в материалах телефоны доверия.

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Фото: obozrevatel.com