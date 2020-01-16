Почему дарить подарки приятнее, чем получать

Если вы дарите подарки, то ощущаете больше удовольствия, чем если получаете. Странный феномен, не так ли?

"А вот и не так!" - заявляют психологи и объясняют с научной точки зрения.

Дарим подарки - чувствуем себя хорошо

Всем известно, что после радостного для нас события мы испытываем приятные эмоции, которые постепенно проходят, а если повторять это событие регулярно, радости с каждым разом становится меньше.

«Прошлые исследования в этой области однозначно показали - если вы хотите долго радоваться, то стоит испытать новый опыт и отдохнуть от повседневной рутины. И это не простые слова - наши исследования показали, что эти факторы реально важны», - рассказывает психолог из Чикагского университета Эд О'Брайен.

Эксперимент, затеянный им, был прост: группе студентов в течение пяти дней давали по пять долларов. Каждый раз они должны были тратить деньги на одно и то же, при этом предмет трат определялся случайным образом из 2 категорий: на себя или на других. В конце каждого дня участники делились своими впечатлениями и рассказывали, насколько они счастливы.

После оценки данных 96 участников специалисты нашли четкую закономерность - в начале у всех волонтеров «счастье» было на примерно одном уровне. Но далее те, кто тратил деньги только на себя, рассказывали о снижении эффекта счастья, в то время как тратившие их на других (в том числе на чаевые и благотворительность) радость в пятый день была столь же сильна, как и в первый.

Эффект зарплаты: мы слишком сосредоточены на результате

Ученые объясняют результаты так: если мы сосредоточены на действии «для себя», то из раза в раз сравниваем результат, гася ощущение радости.

А в случае, если мы сосредоточены на действии, дающем что-то другому человеку, то сравниваем меньше - и в результате каждый такой акт воспринимается нами как уникальное событие. А еще мы медленнее привыкаем к тем чувствам, которые вызывает дарение, в силу того, что помимо радости оно позволяет нам поддержать репутацию хорошего, щедрого человека.

Фото: golbazar.net