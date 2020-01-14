Почему люди боятся летать на самолетах?

Технический прогресс предоставил множество возможностей для людей: передавать сообщения за секунды, включать чайник за километры от дома, добираться до работы на высокоскоростных поездах и преодолевать огромные расстояния за считанные часы на «железной птице».Однако многие люди ужасно боятся самолетов. Даже болезнь такая есть - аэрофобия.И никакая статистика, утверждающая, что самолеты являются самым безопасным транспортом, аэрофобов не убеждает.Почему люди бояться летать? Основных причин, утверждают психологи, четыре.

1. Это противоестественно

Человек, парящий в небе - такого эволюция не предусматривала. Осознание того, что под тобой 10 км пустоты, вызывает панику. К тому же люди даже приблизительно не понимают устройство самолета, поэтому паникуют уже приближаясь к зоне турбулентности. А - не дай Бог - судно в яму воздушную попадет...

2. Шанс выжить при авиакатастрофе практически равен 0

Многие автомобильные ДТП заканчиваются хорошо для водителя и пассажира. При авиапроисшествиях шанс выжить стремится к 0.

3. Незнакомый пилот

Доверить свою жизнь совершенно незнакомому человеку - сложная задача. А если еще и не понимаешь, как он с этой махиной управляется...

Именно поэтому пилот обязательно приветствует пассажиров.

Интересный факт:

Девушки - пилоты часто этого не делают ввиду гендерных стереотипов. Женщина за рулем самолета может вызвать дополнительную панику, несмотря на то, что ей приходится пройти гораздо больше испытаний и трудностей, чтобы добиться этой должности из-за как раз таких стереотипов. Поверьте: если женщина стала пилотом, значит, она была лучшей в своем деле.

4. Физические изменения

Перелет может по-разному влиять на организм - ноги опухают, начинает тошнить, закладывать уши, кружится или болит голова, кожа становится сухой, обезвоженной.

Все эти изменения в теле могут вызывать ответную реакцию организма - паника. Тело не понимает, что происходит, поэтому человек начинает паниковать, отсюда рождается или усиливается страх.

Совет:

Не бойтесь летать, постарайтесь рационально оценивать все риски и сохранять максимальное спокойствие. Смена часовых поясов, долгое сидение в одном положении и изменения в организме из-за полета и так оказывают сильное влияние на вас, не позволяйте страху усугубить ситуацию! Включите любимый фильм, почитайте книгу или просто поспите. В конце концов, здесь вы можете хоть ненадолго отдохнуть от постоянных дел, звонков и интернета.

Фото: bachblueteninformation.ch