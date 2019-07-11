Что такое музыкальная терапия

Концепция использования музыки в качестве инструмента для лечебных целей уходит корнями глубоко в древность. Ее можно проследить, по крайней мере, до письменных работ Платона и его ученика Аристотеля.

В этой медицинской практике музыка используется для удовлетворения многочисленных потребностей людей (психологических, физических, когнитивных и т. д.). Эта форма терапии является наилучшей, когда она адаптирована к индивидуальным потребностям. Квалифицированный музыкальный терапевт обеспечивает определенное лечение, включая пение, перемещение или прослушивание музыки (если не все вышеперечисленное).

Большим преимуществом музыкальной терапии является возможность использовать ее для удовлетворения широкого спектра потребностей и для лечения многих заболеваний:

Инсульт

Научно доказано, что музыкальная терапия невероятно полезна для восстановления после инсульта, так как воспроизведение простых мелодий вокально и на инструментах позволяет улучшить координацию движений и восстановить речь.

Нарушения социальных навыков

Те, у кого диагностированы нарушения социальных навыков (расстройства аутистического спектра), могут усилить свою способность выражать эмоции и сочувствовать, прослушивая приятные композиции. Научно доказано, что музыка благотворно влияет на состояние таких пациентов, позволяя им существенно улучшить социальные навыки.

Злоупотребление алкоголем или наркотиками

Музыкальная терапия может помочь клиентам в изучении их чувств и проблем с самооценкой. Формируя личную привязанность и ассоциации между человеком и музыкой, становится возможным просвещать о злоупотреблении психоактивными веществами и направлять человека к развитию навыков формирования отношений, самовыражения, творческого мышления, эффективного общения вместо изоляции и отрицания.

Управление стрессом и тревогой

Люди могут научиться распознавать чувства и поведение, связанные со стрессом. Музыкальная терапия может использоваться, чтобы вызвать расслабляющие стимулы для борьбы со стрессом и тревожностью.

Паллиативная помощь

Музыкальная терапия может помочь избавиться от страха и устранить беспокойство, в то же время, способствуя расслаблению, чтобы помочь тем, кто страдает от бессонницы. Терапия может также предоставить выход для самовыражения, вызывая чувство безопасности и комфорта для человека.

Музыкально-терапевтические вмешательства могут быть классифицированы как активные (когда человек пишет музыку, поет или играет на инструментах) или восприимчивые (когда человек слушает или реагирует на музыку в подходах, которые включают в себя танец или анализ текста), однако комбинация этих двух методов наиболее распространена в сеансе эффективной терапии. Эти занятия могут проводиться с группой или индивидуально в зависимости от потребностей каждого человека.

Читайте также:

Фото: healthwow.ru