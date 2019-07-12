6 фактов, которые позволят вам лучше узнать себя

Психика человека - одна из самых загадочных вещей в мире. Ей посвящено множество исследований, и все равно она продолжает скрывать множество тайн. Человеческий мозг несовершенен, и «ошибки» в его работе приводят порой к довольно интересным результатам, искажая воспоминания, восприятие, формируя те или иные привычки и так далее.

Человеческая невнимательность.

Концентрируясь на какой-то конкретной задаче, человек начинает не замечать того, что происходит у него буквально под носом. Примером тому может служить одно видео, на котором игроки двух разных команд делают определенное количество пасов. Зрителю дается задание посчитать, сколько пасов сделала команда, например, в белых футболках. Отдавая этому все свое внимание, человек при просмотре даже не замечает, что через группу игроков проходит человек в костюме гориллы, у занавесок меняется цвет и другие, более незначительные, изменения.

Кратковременная память.

Человеку очень сложно удержать на короткое время в своей голове, например, десять цифр. Семь цифр - это средний показатель, те элементы, которые большинство людей может удержать в своей голове одновременно. По этой причине телефонные номера разбиты на несколько числовых комбинаций, так нам становится легче их запомнить.

Сочетание некоторых цветов.

Наш мозг очень плохо воспринимает сочетание красного и синего цвета, хотя эта комбинация попадается нам в жизни довольно часто, например, на самых разных флагах стран. Другая «негативная» для нас комбинация цветов - это красный и зеленый.

Восприятие вещей.

Существуют исследования, утверждающие, что человек может прочитать текст из слов, в которых все буквы перемешаны, если у каждого слова первая и последняя буквы будут на своих местах. Это правда, и происходит от того, что мы воспринимаем не каждую букву в отдельности, а слово целиком.

Внимательность.

Учителя требуют от учеников пристального внимания на протяжении всего урока, начальники - от подчиненных на протяжении всего рабочего дня. При этом научно доказано, что человек не в состоянии удерживать пристальное внимание дольше пятнадцати минут. После этого он непременно начинает отвлекаться в той или иной степени на все, что его окружает, особенно на что-то движущееся. Поэтому перерывы так необходимы. Без них внимание человека начнет непременно рассеиваться.

Способность откладывать приятные дела на потом.

Некоторые люди привыкли откладывать удовольствия на потом ввиду многих причин. В итоге таким людям проще учиться, они лучше справляются со стрессом и разочарованием, а данная привычка - родом из их раннего детства.

Фото: idntimes.com