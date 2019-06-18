Гороскоп удачи на неделю с 17 по 23 июня 2019 года для всех знаков Зодиака

Окажется ли наступившая неделя удачной, расскажет наш еженедельный тематический гороскоп.

Овен. Рожденные под созвездием Овна в середине июня могут рассчитывать на удачу 20 и 22 числа, когда покровители-планеты обещают им поддержку.

Телец. А вот представителям данного зодиакального знака на этой неделе лучше всего рассчитывать на собственные силы, чем надеяться на помощь свыше. Удачных дней в этот недельный период не предвидится.

Близнецы. Удачными днями для Близнецов окажутся 18, 20, 22 июня. На эти дни лучше планировать все срочные и главные дела нынешней недели.

Рак. Если хотите, чтобы Фортуна почаще наведывалась к вам в гости. Постарайтесь сами стремиться к улучшению собственной жизни. А пока она лишь раз придет к вам на помощь - 21 июня.

Лев. Удачных дней в нынешний семидневный период не предвидится. Лучше полагаться на самих себя, иначе опустятся руки и все пойдет наперекосяк.

Дева. Самый удачный знак этой недели. Четырежды удача посетит представителей Дев. Плодотворными днями будут 19, 20, 22 и 23 июня. В эти даты сбудутся, даже, самые несбыточные планы.

Весы. Если хотите привлечь удачу на свою сторону, сходите в церковь. Может это хоть поможет, ведь Весы - один из самых обделенных знаков в плане присутствия в жизни удачи.

Скорпион. Стечение обстоятельств сложится так, что удачными окажутся только среда и пятница. Остальные дни недели будут наполнены проблемами, которые вам долго предстоит решать.

Стрелец. На благосклонность Фортуна необходимо надеяться 18, 21 и 23 июня. В остальные дни надежды следует возлагать только на себя.

Козерог. Наконец-то с начала лета повезет по-настоящему Козерогам, которые на наступившей неделе испытают прилив энергии. Хорошими днями станут среда и четверг. Суббота и воскресенье тоже окажутся успешными во многих сферах для представителей этого знака.

Водолей. Неплохая неделя ждет Водолеев. Им повезет в понедельник, среду и субботу. Да и в остальные дни они не окажутся обделены фартом во многих своих делах.

Рыбы. Если в первые три дня недели успех будет частым гостем в жизни Рыб, то последние четыре дня принесут только разочарования. Старайтесь все важные дела распланировать на понедельник, вторник и среду.

Фото: vaaju.com