Как не поддаваться на манипуляции

В последнее время можно увидеть все больше психологических тренингов на темы «Как найти себя», «Как полюбить жизнь» и прочее, а также «Как стать свободным от обязательств, не поддаваться на чужие манипуляции и жить своей жизнью». Топиков несметное количество, но в большинстве своем они все об одном и том же. Предлагаются одинаковые схемы и способы, изложенные разным языком. Для того, чтобы не тратить огромные суммы на тренинги и не выходить из дома, можно прочитать эту статью и принять во внимание 5 секретов, выделенных психологами, которые помогут избежать манипуляций.

С детства многим из нас вбивают в голову, что надо что-то делать. Надо хорошо учиться, надо работать, надо читать и много чего еще, что надо. Возникает вполне логичный вопрос: «А кому все это надо?».

Манипуляторы, зачастую, используют данный глагол для того, чтобы добиться необходимых им целей, пренебрегая интересами других. Одним из самых ярких примеров, где используется «надо», является семья. Родители говорят детям, что надо слушаться старших, что надо делать так, как говорят они, потому что они старше и лучше знают. Взаимодействуя таким способом с ребенком, происходит разрушение его индивидуальности и ограничение самостоятельности, поскольку родители смогут сами все решить и сделать, ведь они лучше знают, как надо. К сожалению, многие не знают, как задавать вопросы так, чтобы они не были манипуляцией. Для этого достаточно лишь быть честными с окружающими и отвечать только за себя и свои действия, а не оценивать других.

Второй секрет того, как избежать манипуляций- не давать обещаний, которые не будут выполнены. Любое обещание, не ставшее реальностью, может в будущем станет способом вызова вины за несдержанное слово.

Следующий способ- не проявлять инициативу, когда не просят. Ведь, зачастую, руководствуясь благими намерениями и желанием помочь, можно вызвать гнев другого человека, поскольку он не просил о помощи совсем или же имел другие намерения своими действиями. Кроме того, если очень часто помогать, в будущем эта помощь может быть воспринята как должное.

Одним из самых полезных и актуальных советов на сегодняшний день можно считать именно этот, ведь он гласит «Живите настоящим». Очень часто мысли о прошлом отравляют нам жизнь из-за упущенной возможности сделать что-то по-другому. Также мысли о призрачном будущем не имеют никакого смысла, ведь оно еще не наступило. Есть только сейчас и сегодня. При попытке манипуляции фразой «Раньше ты не был(а) такой (ая)» просто не реагируйте на нее.

Также не стоит позволять всем своим прошлым неудачам и ошибкам сломить веру в себя. Любая неудача-это опыт и возможность развиваться дальше. При попытке упрека этим- реагируйте спокойно, ведь на ошибках учатся.

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