Боремся со стрессом на работе

Большие проекты. Сжатые сроки. Проблемы с бюджетами. Срочные вопросы. Независимо от того, нарезаете ли вы бутерброды в «Сабвее» или стоите за операционным столом - всегда возникнут ситуации, которые потребуют от вас работы на максимуме. Именно для таких ситуаций существуют способы снятия стресса и работы со своими внутренними ресурсами. Необязательно «заедать» неудачи или «запивать» сложные дни - есть варианты проще и доступнее.

Визуализируйте свой идеальный день

Перед тем, как встать утром с постели, представьте во всех деталях свой идеальный день. Вот вы справляетесь с трудностями без особых усилий. Вот - помогаете коллеге. А теперь - проводите совещание с ясностью и изяществом. «Я могу так работать. У меня есть на это силы - и так будет» - скажите себе что-то подобное, такие приемы применяют даже профессиональные спортсмены.

Оставайтесь в настоящем

Часто мы находимся в состоянии стресса из-за того, что живем прошлым или мечтами о будущем. Да, есть ситуации, в которых нужно думать о прошлом и будущем - например, в момент составления отчетов. Но поймите: есть разница между «продуманным планированием» и «беспокойством».

Трудно продуктивно работать, когда ваши мысли заняты сожалениями о прошлых делах или мечтами о будущем. Постарайтесь справиться с тем, что происходит прямо сейчас - очистите свой «эмоциональный стол» от лишних эмоций.

Создайте обстановку, напоминающую о ваших сильных сторонах

Сколько всего негативного вы о себе думаете? Стоит изменить «сюжетную линию» этих рассуждений, напомнив себе о том, что помимо слабостей у вас есть и преимущества. Даже мотивирующая вас заставка на рабочем столе компьютера поможет вдохновиться. Кстати, видели в американских фильмах фотографии на рабочих столах начальников? Они стоят там именно с целью напомнить о сильных сторонах.

Избавляйтесь от сильных эмоций после работы

«Когда после тяжелого дня вы оказываетесь дома, самое время дать выход эмоциям. Есть множество практик для того, чтобы безопасно для себя и окружающих «спустить пар», а для одной из самых простых вам понадобятся полотенце и подушка. Оберните подушку полотенцем так, чтобы получившийся пояс свободно ходил вокруг подушки. Затем «растирайте» подушку полотенцем, одновременно выражая вслух свои чувства в одной-двух емких фразах вроде «Как же я был зол на своего коллегу». Повторяйте процедуру до тех пор, пока не почувствуете облегчение», - пишет Сюзанна Гелб, психолог и персональный личностный тренер.

Помните - не все поддается контролю

Мы не всегда можем контролировать наше окружение, поведение коллег или начальства - мы не отвечаем за этих людей. Но мы отвечаем за себя - и можем как позволить эмоциям нас захлестывать, так и осознанно работать с ними. Стресс - это то, что вы в силах изменить, ведь это ваша жизнь и вы сами выбираете, какой она будет.

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Фото: studopedia.info