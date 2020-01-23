Развод: как его пережить женщине
Время лечит
Когда, придя из ЗАГСА, женщина окажется одна дома, она наверняка расплачется. Но и это бывает полезно, только вот увлекаться не нужно.
А лучше понять, что время лечит, а значит, пройдет и это.
- К примеру, можно вспомнить самые тяжелые переживания своей жизни до развода. Какими они казались тогда, много лет назад, и как спокойно можно вспоминать о них сейчас. А это значит, что пройдет время, и все встанет на свои места.
Свобода тоже хороша
А теперь можно подумать о том, что же женщина приобрела. У нее появилось что-то очень важное - свобода. А значит, теперь наконец-то есть время для себя.
- Можно посмотреть любимый сериал, и никто не будет переключать канал на новости или футбол.
- Можно есть все, что хочется, и не советоваться, что готовить на ужин. И не думать, что дома ждет голодный супруг.
- Можно, наконец, заняться любимым делом, или просто спеть свою любимую песню, которая так нравилась когда-то.
Заняться собой - не помешает
- Можно сходить на любимую процедуру, или даже несколько.
- Изменить внешность, сменить гардероб.
А если средств нет, не беда - позаботиться о себе можно и дома.
- Попробовать рецепт нового крема, сделать полезную ванночку для рук и ног, поухаживать за ногтями.
- Можно составить рацион для похудения или продумать программу физических упражнений на неделю.
Куда-нибудь сходить
- Пришло время вспомнить, куда давно мечталось сходить, но все не получалось. Теперь есть время посмотреть премьеру в театре или сходить на концерт любимого певца.
- А можно просто побывать в кафе и полакомиться любимым пирожным, ведь один раз можно.
- Или просто побродить по городу в вечернее время, вглядываясь в лица прохожих и безмолвствуя в мыслях.
Мысли о бывшем муже - враг разведенной женщины
Постоянные размышления на тему, что все могло бы сложиться по-другому, ни к чему не приведут.
Ситуацию не изменить, значит, нужно жить с тем, что есть. Поэтому мысли о бывшем муже лучше отложить в долгий ящик. Ну, или не долгий - хотя бы на месяц.
К примеру, приходит грустная мысль. Ее нужно сразу уловить и прогнать другой, более светлой и доброй.
Так можно отложить свою грусть, а потом она уже перестанет казаться такой значимой.
Фото: devchata.eu