Приворот по-научному

Психологи регулярно исследуют вопрос, как расположить к себе "объект", и находят все новые способы приворожить возлюбленного.

Семь самых действенных:

1. Спрашивайте

Психологи обещают, что партнёр увидит, что вы им интересуетесь, и станет вам доверять, а там и до близости недалеко. Начинать лучше с общих вопросов: как выглядит ваш обычный день? Затем можно переходить к более личным: о чём вы мечтаете?

2. Подарите что-то тёплое и мягкое

Фото soulspring.org

Исследования показали, что тёплые и уютные подарки нравятся партнёрам больше, чем другие. При прикосновении, например, к одеялу, в организме человека выделялся окситоцин - гормон доверия.

3. Сходите вместе в горы или в поход на байдарках

Фото chattanoogaresourceandrelocation.com

Выброс адреналина стимулирует сексуальное влечение. После совместного экстремального отдыха люди находят друг друга более привлекательными. Ученые считают, что это наследство эволюции: когда мы чувствуем себя в опасности, более заинтересованы в размножении.

4. Делитесь секретами

Фото http://blondlife.ru

Гарвардские исследователи заявили, что люди ищут честных партнёров. Не стесняйтесь выбалтывать секреты и истории о себе, от которых вы до сих пор краснеете. Говорят, откровенность сближает.

5. Смотрите возлюбленным в глаза

Фото chebo.pro

Агент ФРБ в отставке Джек Шафер написал книгу «Включаем обаяние по методике спецслужб», где рассказывает, как достигнуть цели одним взглядом. При длительном зрительном контакте мозг выделяет «гормон влюблённости». Поэтому чем дольше вы смотрите кому-то в глаза, тем больше у вас шансов его очаровать.

6. Вставайте в одно и то же время

Фото http://hosdom.ru

Исследовательница Беатрис Раммштедт из Института социальных наук в Германии опросила более 5 тысяч немецких пар и выяснила, что две «совы» или два «жаворонка» уживаются лучше.

7. Поработайте над характером

Фото http://itd2.mycdn.me

Нидерландские учёные считают, что одинаковые недостатки в паре могут навредить отношениям. Так работает феномен «слияние личностей»: если вы оба доброжелательны и честны - это хорошо, а если безответственны и лицемерны - плохо.