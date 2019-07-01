Гороскоп удачи на июль 2019 г.

Что такое удача? Для одного - это повышение по службе, а для другого избежать аварии на дороге. Все это и есть понятие фортуны. Давайте узнаем, что готова преподнести "Госпожа удача" различным знакам зодиака.

Овен.

Уже отсутствие неприятностей, является большой удачей для Овна. В июле ему повезет в поисках второй половинки. Овен может рассчитывать на удачу в азартных играх и ставках на спорт.

Телец.

Тельцу повезет в бизнесе и продвижении по службе. Отпуск, увы будет посредственным, поскольку звёзды благоволят деловой активности тельца, а не любовной.

Близнецы.

Отличное время для смены автомобиля, даже подержанное авто будет отлично работать. Также удачной затеей будет ремонт или строительство. Любое бытовое начинание обречено на успех.

Рак.

Раку будет труднее. Удача не способствует победам рака в июле. Лучше выждать и подготовится. Рак в целом успешный знак, но июль явно не его месяц.

Лев.

Льву все по плечу, главное упорство и терпение. И если в июле не будет результатов, то август покроет все с лихвой. Удача будет сопутствовать льву в покупках и приобретениях.

Дева.

Залог удачи девы - это ее врождённое трудолюбие. Дева сама по себе удача. Все, что наметит дева, будет успешным предприятием, но плоды собирать придется попозже.

Весы.

Никакой работы, бизнеса или карьеры. Подальше от начальства, поближе к пляжу. Вот тут и будет настоящая удача. Главное не переоценить свои силы.

Скорпион.

Все что не сделает скорпион, все будет не так. Удачу надо искать дома, среди родных, близких и друзей. В погоне за признанием, скорпион может упустить главное. Удача ждет скорпиона дома.

Стрелец.

Стрельцы могут расслабиться. Удача ждёт их в операциях с недвижимостью и продажами. Меркурий им здорово поможет. А вот в любви они не преуспеют. Июль надо поработать на свой имидж.

Козерог.

Если и есть время для приобретения антиквариата, то это именно июль. Любая покупка для козерога в июле будет удачной, а романтические встречи быстро закончатся разочарованием.

Водолей.

Упорство водолея сделает его везунчиком во всем. Главное надо трезво расходовать силы. Новая работа или новое хобби уже по умолчанию станет удачей.

Рыбы.

Любовь рыбы к самоанализу принесет плоды. Удача будет на их стороне до начала августа. Неплохо решиться на новую работу или попробовать новый вид спорта. В ближайшем будущем это принесет доход.

В целом июль хороший месяц, но и со своими недостатками. В июле надо заниматься собой, своим здоровьем и внешним видом. Жара не способствует успехам в работе, а значит надо занимаемся бытовыми вопросами и построением личных отношений.

Фото: 7days.ru