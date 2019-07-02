Кому повезёт больше: гороскоп удачи на 1-7 июля.

Увы, звёзды не всем одинаково сулят успех и удачу, кому-то повезет зимой, а кому-то летом. Давайте узнаем, кто же будет счастливчиком на этой неделе. Кому благоволят звезды в эти жаркие дни.

Близнецы.

Эта неделя просто подарок для близнецов. Удача будет сопутствовать во всем. Для начала, те кто хочет обрести любовь, могут этого добиться уже в начале недели. На работе и отдыхе начнется белая полоса. Неделя подарит массу новых приключений. Приятные сюрпризы будут подстерегать на каждом шагу. Важно не растеряться и ловить удачу за хвост. Все начинания на этой неделе дадут положительные результаты. Неделю следует провести под флагом радости, положительных эмоций и планов на будущее.

Раки.

Ракам повезет не меньше. Во-первых, на этой неделе можно будет избавится, то томящих и никуда не ведущих отношений. Возможен переход на новую более перспективную работу. Возможно повышение зарплаты или новая должность. Все в эти дни созданы для успеха рака. Даже отдых будет настолько наполнен романтическими приключениями, что раку будет трудно снова включится в нормальный рабочий ритм. Следите за знаками свыше и постарайтесь не упустить свой шанс.

Львы.

Львам будет невероятно везти. Все нерешённые проблемы смогут решится сами собой. Напор этого знака свернет горы. Конечно на этом пути будут трудности, но на этой неделе их будет легче перенести. Льву в эти дни надо пересмотреть свою жизнь и расширить горизонты. Отличное время для денежных вложений и покупки недвижимости или автомобиля. Также возможны встречи, которые изменят жизнь и поведут ее по другому пути. На все надо смотреть с оптимизмом и не упускать свой шанс. Звёзды неохотно представляют подобные шансы. Правильно распределяя свои силы в эти несколько дней, получится добиться столько, сколько другие добиваются за месяц. Важно в погоне за финансовым успехом не растерять тех, кто любит вас и находится рядом.

Дева.

Все выполнимо для девы на этой неделе, если только рядом будут родные и близкие люди. Трудностей не избежать. Но именно эти несколько дней - время, когда надо полностью пересмотреть свою жизнь. Важно привести свои отношения в порядок. Неделя поможет наладить отношения с супругом и родителями. Потерять тех, кто тянет на дно, и обрести новых преданных друзей. Эту неделю желательно провести дома или с близким окружением. Надо полностью перебрать всех, кто находится рядом и понять все ли они нужны для жизни. А ещё надо избавится от ненужных вещей. Все старое и бесполезное надо отправить на свалку. Отпуск, проведенный с семьей укрепит ее и сделает надежной крепостью. Только не следует сильно давить на близких, они и так знают какой вы хороший.

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