Чем вредны спокойствие и уравновешенность

У нас в стране широко распространено мнение, что людям, которые бурно проявляют эмоции, сложно жить в гармонии с собой и окружающими. Но психологи считают, что уравновешенность создает серьезные проблемы.

Они чаще других бывают жертвами дипломатии

Человек с крепкой нервной системой чаще других оказывается единственным, кто все поймет и простит, поэтому его обходят стороной при награждении на работе, получении льготной путевки и так далее. Для семейной жизни такие ситуации тоже типичны. Даже с днем рождения в первую очередь пойдут поздравить взрывного человека, а не тихого и спокойного. Но уравновешенным людям внимание также необходимо, как и скандалистам.

Уравновешенность портит мужчин

Любой мужчина мечтает видеть рядом с собой не истеричную женщину. Представители сильного пола не выносят рыданий и упреков из-за того, что он забыл день свадьбы и не принес букет или опоздал на свидание, либо никак не купит норковую шубку.

К сожалению, встретив ту, которую искали, мужчины перестают ее ценить. Спутниками добрых и спокойных девушек часто становятся те, кто уверен, что осчастливил избранницу одним своим присутствием и больше ей ничего не надо.

Ведь она не закатит скандал из-за того, что партнер не подарил духи на 8 марта, не пригласил в ресторан на день святого Валентина, не поздравил тещу с днем рождения.

Но уравновешенная женщина устроена иначе, чем мужчина. Ей тоже необходимы комплименты, букеты роз, забота и нежность. Иначе ежедневно накапливаются обиды, раздражение, возникает желание бросить такого невнимательного партнера. В итоге отношения заканчиваются разрывом.

Им не считают нужным помогать

Если у женщины крепкие нервы, ее дети счастливы. Но в обществе уважение к матери с ребенком связывают с сочувствием и жалостью. Если она не орет в магазине на капризного ребенка, значит ничего страшного, постоит в очереди. Если женщина выглядит спокойной, не причитает со слезами в голосе, когда нужно поднять вручную коляску на пятый этаж, значит помощь ей не нужна.

Зато тем, кто умеет впадать в истерику на людях, всегда удается получить поддержку окружающих.

Все самые неотложные дела достаются им

Синонимами крепкой нервной системы считаются ответственность, исполнительность, надежность. Если не расточать силы на эмоции, то человек эффективнее работает. Поэтому, когда начинается аврал, все серьезные дела сыплются на голову уравновешенного человека, который лучше справится с задачей.

А еще обладателям крепкой нервной системы приходится подчищать рабочие долги эмоциональных сотрудников, которые хватаются за сердце, пьют корвалол и еще как-то показывают, что не могут довести дело до ума. В такой ситуации чужое задание достается уравновешенному человеку.

Во многих офисах и учреждениях привыкли «грузить» личностей с крепкой нервной системой. В итоге они вынуждены работать на износ и нет никакой гарантии, что премия или грамота за доблестный труд достанется им.

А все уже разобрали

Эмоциональные люди часто действуют на опережение, тот, у кого не хватает терпения вовремя что-либо сделать, приходит ни свет, ни заря и раскупает билеты, занимает в пять утра очередь в паспортный стол. И когда появляется пунктуальный уравновешенный человек, ему уже ничего не светит.

Как быть? Иной раз стоит пренебречь приличиями и хладнокровно пойти на обгон истеричных личностей ради собственных интересов.

Фото: lpgenerator.ru