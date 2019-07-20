Британские ученые: Instagram опасен для молодежи

Британские специалисты из Королевского общества общественного здоровья представили исследование, посвященное негативной стороне социальных сетей, а конкретно - их влиянию на здоровье молодежи. С помощью него удалось определить самую опасную социальную сеть - и это оказался Instagram, который больше всего провоцировал людей на негатив.

Соцсети усиливают чувство тревожности. Но не все

В исследовании поучаствовали 1479 человек от 14 до 24 лет. Молодежи предстояло заполнить большой опросник, который включал в себя оценку таких популярных сетей, как Instagram, Twitter, и Facebook. Оценивать их респонденты должны были по таким критериям, как «конструирование имиджа», «чувство одиночества», «издевательское отношение» и прочим.

«Выиграл» в итоговом протоколе Instagram - он вел не только к увеличению тревожности, но и к проблемам со сном и ощущению, что все вокруг лучше респондента. Резко негативные оценки соцсеть получила по 7 показателям из 14. На втором месте расположился Snapchat, а вот Twitter и Facebook признаны «нейтральными». Эти соцсети не оказывают негативного эффекта, но и положительно на нас тоже не влияют. В «отличниках» оказался YouTube - по 9 пунктам из 14 он получил хорошую оценку и в целом был признан «способствующим хорошему сну».

Мнения ученых и подопытных

«Социальные сети сегодня - пространство, в котором мы формируем и строим отношения, узнаем много нового о других и показываем себя с разных сторон. Этот поток информации об окружающем мире неразрывно связан с нашим психическим здоровьем», - комментирует Ширли Крамер, исполнительный директор Королевского общества.

Отметим, что в целом коллектив, проводивший исследования, был настроен негативно и соцсети не жаловал. В принципе, было за что: вот одна из историй, которыми делились респонденты.

«Когда мне было 16, я впала в глубокую депрессию. Она длилась уже несколько месяцев, я чувствовала себя ужасно. В то время я постоянно сравнивала себя в соцсетях с другими и ощущала, что хуже их. В 19 лет ситуация повторилась: я заходила в соцсеть, смотрела активность друзей и ругала себя за то, что не смогла сделать то, что сделали они, а значит, и как человек я хуже», - рассказывает Исла.

Однако она же отмечает, что есть в пользовании соцсетями и положительные моменты. «Я много писала в блоге, общалась о своих проблемах с людьми. Многие из тех, с кем я познакомилась в онлайне, и 6 лет спустя мои друзья, я лично виделась со многими из них», - уточняет Исла.

Так что соцсети в целом - просто инструмент, а как им пользоваться, решать нам. Они могут мотивировать - но могут и вогнать в депрессию, так что важно не слишком к ним привязываться и не сидеть сутки напролет.

Фото: panorama.com.ve

Источник: https://naked-science.ru/article/psy/issledovateli-nazvali-samuyu-opasnuyu