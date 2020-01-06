Какие страхи живут в головах и что с ними делать
Страх заболеть
Мы часто слышим в новостях, сколько человек ежегодно умирает от заболеваний. Мнительный слушатель сразу думает, что, возможно, у него то же самое. Тем более, что симптомы все налицо - слабость, сонливость, покалывание иногда то там, то тут.
И у него начинается паника. Отныне он живет с мыслью, что болен. А от этого у него только все сильнее везде болит. При этом он не задумывается, что, возможно, так усталость дает о себе знать.
Страх попасть в аварию
Случается, что едет человек спокойно в транспорте. И вдруг думает, что в мире случается много аварий. Он начинает дальше развивать мысль, беседовать с ней.
Так постепенно человек приходит в панику. Конечно, окружающие не заметят его состояния, но теперь сам человек понимает, что больше никогда не сядет в транспорт.
Страх потерять малыша во время беременности или после родов
У будущей мамы меняется гормональный фон, который наряду с недосыпаниями из-за толкания крохи и другими отрицательными факторами приводит к нехорошим мыслям. Так, она постоянно думает, все ли хорошо с малышом. Ждет его движений, без которых просто впадает в холодный пот.
А когда малыш родился, женщина нередко и вовсе не спит. Особенно она переживает за своего малыша, когда он долго не просыпается - подходит к нему, чтобы проверить - дышит ли.
Конечно, это почти нормально, ведь вместе с этими страхами женщина одновременно испытывает невероятную радость, находясь рядом со своим маленьким.
Что делать
Во всех трех случаях (в третьем - меньше других) нужно разобраться с собой, потому что так можно довести себя до психоза. Во-первых, важно просто лечь и поспать, выкроив время на столь нужный процесс. Ведь здоровье куда важнее даже самого важного дела.
Во-вторых, нужно получить положительные эмоции. Каждый испытывает их от чего-то своего - хобби, посещения близких, просмотра любимого фильма и т. д. В-третьих, нужно заняться собственными мыслями. Сначала следует проанализировать, откуда вообще они появились.
Отвечая на этот вопрос, многие люди приходят к выводу, что ниоткуда - из телепередач, новостей или разговоров. А ведь раньше человек жил спокойно и не думал ни о каком заболевании. Когда приходит нехорошая мысль, нужно делать так.
1. Расслабиться и перестать напрягаться.
2. Остановить рассуждения на эту тему.
3. Переключиться на более приятные мысли.
4. Заняться каким-нибудь интересным делом.
Это нужно проделывать каждый раз, пока мысли вовсе не уйдут, или их не получится воспринимать спокойно.
Человек все время спешит и не может посмотреть вокруг - на красивую природу, близких людей, подрастающих детей. Порой так и проходит вся жизни, и только под старость становится ясно, что надо было просто радоваться и дарить окружающим свою любовь, не отвлекаясь на всякие страхи и не работая до последнего вздоха.
Фото: polit-portal.info