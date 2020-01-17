Стресс сопровождает нас, буквально, повсюду. И волей-неволей с ним приходится бороться. Хотите знать, как можно делать это, не прибегая к сложным практикам и уж тем более лекарствам?

Тогда для вас - рекомендации ведущих мировых специалистов.

Жуйте жвачку

Представитель университета Суинберн (Мельбурн) Эндрю Сколи провел исследования и выявил закономерность: если вы жуете жвачку, то помогаете организму расслабиться. В частности, в ходе экспериментов у подопытных понижался уровень кортизола (называемого многими «гормоном стресса»), а также уходило чувство тревоги.

Ученый считает, что жевание напоминает нам о моментах приема пищи, в которые мы обычно более расслаблены. Подтверждают его выкладки и японские ученые, внося, правда, уточнение: жуйте быстрее. При быстром жевании уровень кортизола упадет примерно на 25% за 20 минут.

Почаще держитесь за руки с любимым человеком

Специалисты швейцарского Университета Цюриха отмечают, что при контакте с любимым человеком начинает активнее вырабатываться гормон окситоцин, помогающий в борьбе со стрессовыми ситуациями. Так что перед тяжелым днем просто подержитесь за руки - 10 минут будет достаточно для того, чтобы организм накопил «резерв».

Завтракайте правильно

Специалист Университета Калгари, Тэвис Кэмпбел, провел ряд экспериментов и выявил закономерность: вредный завтрак ухудшает последствия стресса. Если вы едите фастфуд или жирную пищу уже утром, то эластичность артерий снижается, что ведет к повышению давления и увеличению сердечных ритмов. Эти факты сами по себе не слишком приятны, а в сочетании со стрессом усиливают друг друга, причем эффект сохраняется весь день. Так что на завтрак Тэвис рекомендует каши или йогурты.

Употребляйте родиолу розовую

Шведские специалисты из Упсальского университета в ходе тестов доказали: родиола розовая не только повышает уровень серотонина (гормон, отвечающий за наше хорошее настроение), но и снижает уровень кортизола. Их выкладки подтверждает и специалист по здоровой косметике, представитель компании Victoria Health Шабир Дайяр. «Принимайте родиолу как добавку к еде, особенно хорошо она подойдет в случае, если вы едите что-то с черным или кайенским перцем. А для лучшего усвоения можно сочетать ее с травами, улучшающими процесс пищеварения», - отмечает Дайяр.







Фото: zachaem-mt.ru