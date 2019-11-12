За что стоит быть благодарными своей маме

В 21 веке матерей стали обвинять во всевозможных «грехах»: не кормила грудью, поэтому у ребенка слабое здоровье. Не похвалила рисунок четырехлетнего чада и лишила его доверия к миру. Не отпустила в ночной клуб в 16 лет и сломала жизнь.

Но психологи напоминают о тех вещах, за которые каждый из нас должен быть благодарен маме.

За заботу и любовь

С возрастом и рождением своих детей список претензий к маме становится все меньше, и чаще хочется с благодарностью вспоминать хорошее.

Конечно, забота и любовь бывают разными, хвалить и слушать нужно уметь и помнить про Я-посылы. Но в молодость наших мам таких психологических публикаций и советов не было. Эталоном воспитания считалась книга жесткого доктора Спока, на дворе были суровые девяностые, а еще материнская интуиция и любовь.

Мамам приходилось полдня простоять в очереди, чтобы купить ребенку импортные кроссовки, потратить три часа после работы на то, чтобы в магазине досталось сливочное масло и после этого найти время и силы на общение с ребенком. Все это совсем не просто, как кажется в семь лет.

Даже с учетом обстоятельств жизни в стране, все равно остается ощущение защищенности и заботы, которые воспринимались как само собой разумеющееся. Приходя на кухню всегда знаешь, что ждет свежеприготовленная вкусная еда. Всегда можно взобраться на колени к маме, а когда плохо - она поймет и утешит.

За жизненные ценности

Самый важный опыт для социальной адаптации ребенок получает в семье. Это умение решать житейские проблемы, планировать бюджет, общаться с друзьями и представителями разных учреждений, становление идеалов и убеждений. Одни принципы воспринимаются, другие - подвергаются критике. Но первых обычно бывает больше, чем вторых.

Эти основные жизненные ценности приобретаются только в семье.

За доверие

Любовь матери никогда не обременяет, не оставляет чувства вины, что у нее плохой ребенок, что он что-то должен. Материнская забота никогда не висит гирей на шее, не мешает движению вперед. А ведь это очень тяжело отпустить ребенка в пионерский лагерь на целую смену, к другу на ночь, а затем - в столичный университет и взрослую жизнь.

Мама всегда даст нужный совет, подскажет важный номер телефона и при этом поддержит добрым словом. Это доверие гораздо важнее любого контроля или лишней опеки.

За отношения с отцом

Это пример отношений мужчины и женщины для ребенка, его будущая модель семейной жизни. Если родители живут дружно, то скорее всего, у их отпрыска тоже будет крепкая семья. Помимо детей, в судьбе женщины должны случиться личное счастье и любовь.

За брата или сестру

Детская ревность к малышу - явление временное. И вскоре приходит осознание того, что это счастье, когда есть родные брат или сестра, самый близкий друг, с которым объединяет кровное родство и общее детство.

За возможность порой ощущать себя ребенком

Бывают обстоятельства, когда очень трудно чувствовать себя директором банка, шеф-редактором, министром, терпеливой женой, превосходной хозяйкой, внимательным другом. Хочется закрыть шторы и спрятаться в постели от всех. В такие мгновения общение с мамой (даже по телефону) возвращает в детство, и чувствуешь себя маленьким ребенком. Только мама угостит самыми вкусными в мире борщом и пельменями, скажет простые добрые слова. И тогда с новыми силами можно вновь становиться взрослым, а в будущем подарить своим взрослым детям это ни с чем несравнимое тепло.

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Фото: vk.com