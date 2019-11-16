Ешь и глупей - какие продукты вредны для мозга

Вы знаете поговорку «Ты - то, что ты ешь»? Она абсолютно точно отражает ситуацию в случае с вашим мозгом. В то время как правильное питание позволит вам продуктивнее работать и бороться с различными заболеваниями мозга, неправильное может напрямую повлиять на вашу память. Лорен Ригби, автор проекта cheatsheet.com, составила список продуктов, которыми не стоит увлекаться, если вы хотите оставаться в здравом уме и твердой памяти.

Жареная пища

Кто не любит жареную картошку или курицу? Несомненно, прожарка - отличный способ придать вкус блюду, но вот ваш мозг спасибо за такое питание не скажет. Обилие жира и калорий приводит к увеличению веса, а вес напрямую влияет на здоровье вашего мозга. Выбирайте запеченные или приготовленные на гриле продукты - и мозг скажет вам «спасибо».

Фаст-фуд

Помимо обилия жиров, фаст-фуд часто содержит много натрия, который при накапливании в организме вызывает снижение памяти. При этом эффект часто заметен сразу после еды - если вам когда-либо было трудно сосредоточиться после обильного обеда в сетях быстрого питания, вы поймете, о чем речь. Так что если вы все же идете в ресторан быстрого питания - берите салаты или сэндвичи с курицей, приготовленной на гриле.

Газировка (сладкая)

Сладкая газировка не принесет вашему организму ничего, кроме резкого повышения уровня сахара (и неприятных ощущений от его понижения в дальнейшем). В исследованиях 2017 года была найдена связь между ежедневным потреблением газировки и развитием деменции (слабоумия), так что стоит переключиться на обычную воду. Тем более, что в нее можно добавить любимые фрукты, получив таким образом натуральный сладкий напиток.

Рыба

Да, рыба полезна для мозга. Но проблема в другом - рыба очень восприимчива к ртути и отлично ее накапливает, так что некоторые ее виды становятся из полезных вредными. Если вы не знаете, какие рыбы вашего региона наиболее опасны в этом плане, стоит уточнить этот вопрос в местном Рыбнадзоре. А наиболее опасными по содержанию ртути в мире считаются тунец, скумбрия, рыба-меч, кефаль и эсколар.

Слишком соленые продукты

Немного соли - никаких вопросов, но частое потребление соленых продуктов может повысить риск развития болезни Альцгеймера. Даже если у вас нормальное давление, но вы постоянно едите соленое - вы в зоне риска, поскольку в организме образуется излишек натрия. Так что не переедайте чипсов, сухариков и прочих обильно соленых продуктов. А дома используйте для придания блюдам любимого вкуса разнообразные приправы, а не только соль.

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Фото: idntimes.com