Как успокоиться и перестать всех ненавидеть

Хроническая тревога «шагает по планете» - только в США ее симптомы найдены у 40% взрослого населения и у 25% детей. Состояние тревоги подрывает нашу функциональность и заставляет чувствовать себя в опасности, что негативно сказывается на большинстве сфер жизни.

По словам нейрохирурга Джеймса Доти, постоянное пользование гаджетами, искусственное освещение и слишком быстрый ритм жизни имеют множество не слишком приятных последствий, вводя нас в состояние тревоги. «Хроническое угнетение нервной системы, повышение артериального давления, снижение уровня кортизола, адреналина, норэпинефрина - все это оказывает в долгосрочной перспективе негативное воздействие», - отмечает Доти.

Однако есть нетривиальный способ успокоиться и перевести свои эмоции в более приятное русло при встрече с негативном. Сострадание - вот ключ к борьбе со стрессами. Как это работает?

«Забота стимулирует центры удовольствия»

Эмоционально стресс включает в нас «режим выживания», то есть нарушает душевное спокойствие и возможность принимать взвешенные решения в угоду скорости принятия этих решений и увеличению восприимчивости. Сострадание же помогает вернуть эмоции в привычное русло: Доти отмечает, что оно как минимум сделает вас более вдумчивым, открытым и способным принимать взвешенные решения. «Хитрость как в том, что сострадание «перенастраивает» вашу парасимпатическую нервную систему, так и помогает стимуляции центра удовольствия», - говорит ученый.

Чтобы успокоиться и лучше понять ситуацию, попробуйте следующие действия:

Скажите себе, что событие - это просто событие. Часто негативное поведение других людей не имеет к вам ни малейшего отношения. К примеру, если вас критикует начальник, подумайте о том, что у него просто плохой день (например, он получил штраф по дороге на работу).

Поймите, что стресс случается у всех. И всем он приносит только страдания.

Сделайте паузу, глубоко вдохните и отправьте собеседнику «мысленное послание». «Будьте здоровы, счастливы и освободитесь от страданий» - вполне подходящая формулировка.

А если вы сами чувствуете себя подавленным, попробуйте следующее (советует психолог Кристин Нефф):

Вместо того, чтобы критиковать себя, подумайте о том, что именно вы чувствуете.

Скажите себе, что все в порядке, и никто не застрахован от ошибок. Ошибаться - нормально, никто не идеален.

Подумайте о своих положительных качествах.

Эти советы кажутся банальными, но сострадание к окружающим и к себе - способ сделать жизнь комфортнее, а мир - чуть лучше. Не стоит ли остановить поток критики и попробовать понять себя и других?

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Фото: mfarma.ru