Гороскоп удачи на 8 - 14 июля. 2019

Почему так получается, что кому-то везет больше, а кому-то меньше? Ответ на этот вопрос можно найти в астрологии. В среднем всем везет одинаково, но у каждого из нас есть свое время, чтобы поймать удачу за хвост. Поэтому астрологический прогноз очень важен в принятии важных решений.

Овен.

Удача на этой неделе не сильно побалует овна. Все зависит от эмоционального фона. Если овен будет перенапряжен, то и удача отвернется от него. В целом звёзды рекомендуют воздержаться овну от судьбоносных решений на этой неделе.

Телец.

Телец в на этой неделе сможет проявить себя как творческая личность. Все творческие начинания обречены на успех. И если телец не опустит руки и будет действовать, то на этой неделе можно многого добиться.

Близнецы.

Близнецами неделя принесет удачу в финансовой сфере и любовных похождениях. Важно не упустить свой шанс и постараться начать важные дела именно на этой неделе. Только инициативным личностям благоволят звезды.

Рак.

Раку не сильно повезет на этой неделе. Возможны конфликты и недопонимание со стороны коллег. Поэтому надо поработать над собой и подготовиться к лучшим временам. От серьезных сделок на этой неделе лучше воздержаться.

Лев.

Если неделя не сулит льву финансовых побед, то в любовной сфере все будет замечательно. Лев будет купаться во внимании противоположного пола. А в семьях льва будет царить гармония и понимание.

Дева.

Трудолюбивой деве следует на всю использовать свой интеллект. Любое творческое начинание принесет плоды. Важно внимательно следить за знаками судьбы. Интуиция как некогда на этой неделе будет давать дельные советы.

Весы.

Весам в любви не будет везти на этой неделе, но зато в финансовой сфере все будет отлично. Возможно повышение по службе или выигрыш в галерею. Неделю желательно посвятить карьере, а личное немного отложить.

Скорпион.

Отличная неделя, чтобы начать осуществлять давно задуманные планы. Любое начинание будет успешным. Также эта неделя благоволит новым знакомствам. Причем можно не только обрести спутника жизни, но и надежного компаньона.

Стрелец.

Великолепная неделя для покупок и приобретений. В семейных делах наступит лад и умиротворение. Возможны новые романтические знакомства. В целом неделя очень благоприятна для стрельца.

Козерог.

Для козерога неделя не очень благоприятна. Природное упорство этого знака будет причиной конфликта в семье и на работе. Козерогу будет лучше, если он просто спокойно проведет неделю в работе над собой. Лучшее занятие для него на этой неделе - чтение.

Водолей.

На этой неделе Водолею будет везти. Особенно хорошо если он пойдет на курсы. Любое обучение принесет дивиденды в будущем. В целом все начинания на этой неделе будут идти на пользу водолею.

Рыбы.

Удача на этой неделе будет благосклонна к рыбам. Задуманное сбудется, но только если приложить усилия. Все будет сопутствовать удаче. Главное не упустить именно то, что в будущем принесет пользу.

Фото: vedacentre.com.ua