Почему 40-летние люди не умеют тратить время на себя

В последние годы акцент сместился в сторону психологического тренда «Время на себя». Но тем, кто воспитывался под девизом «работа превыше всего», сложно перестроиться в свою пользу. В итоге женщины и мужчины, которым в районе сорока лет, не знают как потратить время на себя. Они уже понимают, что в этом нет ничего плохого, но счастливее от этого не стали. Почему?

Они не понимают, что доставит удовольствие

С одной стороны, все очень просто: «время на себя» - это минуты, потраченные в свое удовольствие.

Но если человек 40 лет жил «не для счастья, а по совести», он не знает, что ему доставит удовольствие. Многие это воспринимают, как поход в салон красоты, курс массажа, занятия йогой, дружеский вечер в кафе и так далее.

Психологи советуют хотя бы час в день делать то, что больше всего хочется. Так, один мужчина вспомнил, что с детства бредил футболом, а родители не пустили его в спортивную секцию. И он каждый вечер стал играть по часу в футбол со своими сверстниками, и приходил домой счастливым.

У женщины не было возможности в детстве заниматься на фортепиано. И она стала брать частные уроки игры на этом инструменте и у нее словно крылья за спиной выросли.

Как быть, если память ничего не подсказывает? Тогда есть два варианта: либо перепробовать разные вещи, пока не обнаружится что-то свое сокровенное или искать свою потребность с помощью психолога. И этот путь будет более верным.

Вполне возможно, что кому-то окажется необходимым просто выговориться. Таких людей, видимо, не мало, судя по популярности соцсетей и различных блогов.

Они путают время на себя с уходом за собой

Большинство женщин отождествляют «время на себя» с необходимостью привести в порядок прическу, лицо, тело. Поэтому они тратят уйму времени на эпиляцию, маски, стрижки, маникюр, педикюр...

Однако уход за собой является частью рабочего процесса, обязанностью. Что касается всевозможных мастер-классов по кулинарии и вязанию, курсов английского языка, то отношение к подобным мероприятиям зависит от внутреннего восприятия. Если это необходимо в качестве учебы, то это работа. Если это хобби, от которого женщина получает удовольствие, значит время тратится на себя.

Они стремятся ни с кем не делить свое личное время

Многие люди думают, что ради личного времени нужно отгородиться от всех остальных. К примеру, послушать музыку ночью в любимом кресле.

Но в действительности счастье подразумевает соучастие. И время на себя очень приятно проводить в хорошей компании близких людей. Если человек это осознает и примет, то ему не придется выделять особое время на себя, он будет просто жить с ощущением, что каждый прожитый день тратится на себя.

Когда гуляешь с ребенком, смотришь с ним цирковую программу, слушаешь его рассказ - это и есть время на себя, потому что от общения с чадом получаешь удовольствие. Просто порой это забывается, когда дети идут в школу и времяпровождение с ними сводится к выполнению домашнего задания. Поэтому стоит почаще вспоминать те радостные мгновения, когда ребенок родился и как с ним общались до первого класса.

Если ставить на первое место потребности души, то жизнь станет ярче и богаче, наполнится новыми счастливыми мгновениями.

Читайте также: Три страха, не позволяющие нам развиваться

Фото: ярополч.рф