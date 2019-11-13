Почему 40-летние люди не умеют тратить время на себя
Они не понимают, что доставит удовольствие
С одной стороны, все очень просто: «время на себя» - это минуты, потраченные в свое удовольствие.
Но если человек 40 лет жил «не для счастья, а по совести», он не знает, что ему доставит удовольствие. Многие это воспринимают, как поход в салон красоты, курс массажа, занятия йогой, дружеский вечер в кафе и так далее.
Психологи советуют хотя бы час в день делать то, что больше всего хочется. Так, один мужчина вспомнил, что с детства бредил футболом, а родители не пустили его в спортивную секцию. И он каждый вечер стал играть по часу в футбол со своими сверстниками, и приходил домой счастливым.
У женщины не было возможности в детстве заниматься на фортепиано. И она стала брать частные уроки игры на этом инструменте и у нее словно крылья за спиной выросли.
Как быть, если память ничего не подсказывает? Тогда есть два варианта: либо перепробовать разные вещи, пока не обнаружится что-то свое сокровенное или искать свою потребность с помощью психолога. И этот путь будет более верным.
Вполне возможно, что кому-то окажется необходимым просто выговориться. Таких людей, видимо, не мало, судя по популярности соцсетей и различных блогов.
Они путают время на себя с уходом за собой
Большинство женщин отождествляют «время на себя» с необходимостью привести в порядок прическу, лицо, тело. Поэтому они тратят уйму времени на эпиляцию, маски, стрижки, маникюр, педикюр...
Однако уход за собой является частью рабочего процесса, обязанностью. Что касается всевозможных мастер-классов по кулинарии и вязанию, курсов английского языка, то отношение к подобным мероприятиям зависит от внутреннего восприятия. Если это необходимо в качестве учебы, то это работа. Если это хобби, от которого женщина получает удовольствие, значит время тратится на себя.
Они стремятся ни с кем не делить свое личное время
Многие люди думают, что ради личного времени нужно отгородиться от всех остальных. К примеру, послушать музыку ночью в любимом кресле.
Но в действительности счастье подразумевает соучастие. И время на себя очень приятно проводить в хорошей компании близких людей. Если человек это осознает и примет, то ему не придется выделять особое время на себя, он будет просто жить с ощущением, что каждый прожитый день тратится на себя.
Когда гуляешь с ребенком, смотришь с ним цирковую программу, слушаешь его рассказ - это и есть время на себя, потому что от общения с чадом получаешь удовольствие. Просто порой это забывается, когда дети идут в школу и времяпровождение с ними сводится к выполнению домашнего задания. Поэтому стоит почаще вспоминать те радостные мгновения, когда ребенок родился и как с ним общались до первого класса.
Если ставить на первое место потребности души, то жизнь станет ярче и богаче, наполнится новыми счастливыми мгновениями.
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Фото: ярополч.рф